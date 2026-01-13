新鮮な東京都野菜とハッピーな食体験！コピス吉祥寺「農to福のマルシェ」

コピス吉祥寺は、2026年1月24日(土)・1月25日(日)の2日間、屋外スペースGREENING広場にて、マルシェイベント『農to福のマルシェ』を開催。

東京都産野菜と新年にちなんだ「福」をテーマに、縁起の良い食材やグルメが集結します。

コピス吉祥寺「農to福のマルシェ」

開催期間：2026年1月24日(土)・1月25日(日)

開催時間：11:00〜18:00

開催場所：コピス吉祥寺 A館3階 GREENING広場

入場料：無料

地域の食材を見つめ直し、地産地消の輪を広げることを目的とした人気シリーズの第8弾。

今回は新年初のイベントとして、新鮮な東京都産野菜に加え、「福」や「金」が名前に入った商品、縁起の良い食材など、ハッピーな食体験を楽しめるラインナップが揃います。

地産地消プロジェクト「VEGESH TOKYO」と連携し、東京の野菜の魅力を発信。

会場では生産者と直接話せる機会も設けられ、農業を身近に感じる体験ができます。

東京都生産農家の新鮮野菜と福袋

八王子市の「中西ファーム」や立川市の「あさみ農園」など、東京都内の生産農家が出店。

ミックスリーフ、カブ、安納芋、大根など、旬の野菜が並びます。

【主な出店農家】

・中西ファーム(八王子市)

・あさみ農園(立川市)

・田中NOH園(立川市)

・Shimada farm(立川市)

また、大根や白菜など色々な野菜をセットにした「野菜福袋」も販売。

各日先着10名限定の特別なセットです。

会場では生産者によるトークイベントも開催され、美味しい食べ方や保存方法などを直接聞くことができます。

「福」をテーマにしたこだわりの逸品

店名や商品に「福」や縁起の良い意味が込められた店舗が多数出店。

新嘗祭に献上される「江戸玉川屋」のうどんや、フランス語でお金持ちを意味するフィナンシェを販売する「自由が丘ベーカリー」などが登場します。

【主な出店店舗】

・江戸玉川屋(北区)：満さくうどん

・七福醸造(三河)：特選料亭白だし

・小柳農園(長野県)：皇室献上のコシヒカリ

・豆福(尾張名古屋)：ふくまめ

・自由が丘ベーカリー(目黒区)：フィナンシェ

・Dearly：もなか茶漬け、ハッピーポップコーン

・秋田黒瀬農舎(秋田県)：米粉

・KOME SWEETS TOKYO(台東区)：米粉シフォン

会場で税込800円以上購入すると参加できる「米粉おみくじガチャ」も開催。

景品には、米粉スイーツ専門店「PatisseRiz Arti(パティスリ アルティ)」の絶品スイーツが用意されています。

縁起の良いキッチンワゴンメニュー

若手料理人コミュニティ「Food HEROes U-30 COMMUNITY」のメンバーが考案した、このイベント限定のオリジナルメニューが登場。

「福」をイメージしたユニークなグルメを味わえます。

・ハッピー七福うどん：海老や紅白かまぼこなど7つの縁起食材をトッピング。

・ギルティ背徳うどん：チーズやミートソースなどを使った「七罪」背徳うどん。

・米粉を使った東京都産いちごのクレープ：現役パティシエによるこだわりのスイーツ。

・めで鯛焼きサンド：惣菜をパンで挟んだたい焼き型のホットサンド。

子供の遊び場「日本の遊び」

お正月にちなんだ日本の遊びを無料で楽しめるエリアも設置。

どんぐりを使ったコマ作りや、野菜のイラストで行う福笑い、食育にもなる野菜すごろくなど、親子で楽しめるコンテンツです。

東京の旬な野菜と、新年の幸運を願うグルメが集まる2日間。

吉祥寺の空の下、美味しい食と福に出会えるイベントです。

コピス吉祥寺「農to福のマルシェ」の紹介でした。

