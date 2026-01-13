灯籠が織りなす幻想的な風景！菱野温泉常盤館「光の氷柱と寒の灯籠2026」

菱野温泉常盤館は、2026年1月8日(木)より菱野温泉「常盤ヶ池」にて、氷柱と光をテーマにしたイベント「光の氷柱と寒の灯籠2026」を開催。

冬の新たなスポットとして製作された氷柱と、歴史ある温泉地を彩る灯籠が織りなす幻想的な風景が登場します。

菱野温泉常盤館「光の氷柱と寒の灯籠2026」

開催期間：2026年1月8日(木)〜2026年3月15日(日)

点灯時間：17:30〜23:00

入場料：無料

駐車場：特設専用駐車場を利用（※各旅館の駐車場は宿泊・外来入浴利用者限定）

菱野温泉において冬に楽しめる新たなスポットを作るべく、「常盤ヶ池」の崖に氷柱を製作。

写真撮影や散策スポットとして楽しめるほか、夜間はライトアップが実施され、幻想的な空間が広がります。

また、小諸市大手門公園や小諸城址懐古園で毎秋開催されている「秋灯り小諸」で使用されている灯籠を、小諸商工会議所青年部の協力のもと設置。

歴史ある温泉地の冬の夜に、温かく明るい光が灯ります。

イベント期間中の外来利用・お得なクーポン情報

イベント期間中、各施設の外来利用営業時間は以下の通りです。

【登山電車で行く温泉「雲上の停車場」】

定休日：火曜日

平日：11:00〜20:00(最終受付19:00)／入場料1,500円

土日祝：11:00〜19:00(最終受付16:30)／入場料1,800円

※施設内人数制限あり。

【薬師館外来入浴】

定休日：火〜木曜日

時間：11:00〜21:00(最終受付20:30)

入浴料：800円

【SaunaSpaceTOJIBA】

定休日：火〜木曜日

時間：9:00〜21:00 完全予約、2時間制

入浴料：平日4,400円／土日祝4,800円(雲上の停車場入場料含む)

【アプリ「Komomag.」でお得なクーポン配信】

小諸市の情報アプリ「Komomag.」をダウンロードすると、以下のクーポンが利用可能です。

・雲上の停車場 日帰り入場：300円OFF

・菱野温泉薬師館 日帰り入浴：200円OFF

・SaunaSpaceTOJIBA パブリック利用：1,000円OFF

菱野温泉について

建久ニ年(1191年)に馬宰士が源泉を発見したと言い伝えられる歴史ある温泉地。

元和三年(1617年)に小諸藩の仙石忠政の命により湯宿としての営業が開始されました。

現在は「菱野温泉薬師館」と「菱野温泉常盤館」の2軒が営業しており、2023年にはアウトドアサウナ施設「SaunaSpaceTOJIBA」、2024年には登山電車で行く温泉「雲上の停車場」がオープンするなど、新たな魅力も加わっています。

冬の澄んだ空気の中で輝く氷柱と灯籠の光。

幻想的な夜の菱野温泉を楽しめます。

菱野温泉常盤館「光の氷柱と寒の灯籠2026」の紹介でした。

