那須を舞台に繰り広げられる新たな恋の物語！メディア工房「スキピチュSeason2」

メディア工房は、2026年1月5日(月)より、YouTubeチャンネル「スキピチュ公式」にて、新感覚リアリティーショー「スキピチュ」Season2本編第1話の配信を開始。

占いと恋愛を融合させた独自の世界観で、那須を舞台に繰り広げられる新たな恋の物語が幕を開けます。

メディア工房「スキピチュSeason2」

配信開始日：2026年1月5日(月)

配信場所：YouTubeチャンネル「スキピチュ公式」

占いと恋愛という新しい組み合わせが大きな反響を呼んだSeason1に続き、待望のSeason2の配信がスタート。

今回は舞台を那須に移し、星野リゾートが運営する「リゾナーレ那須」に新たな男女7名が集結します。

Season2のテーマは、過去の恋愛で傷ついた男女による「恋のリベンジ」。

学歴コンプレックス、元カノからのDV被害、恋愛が長続きしない悩みなど、現代の恋愛におけるリアルな傷やトラウマを抱えた参加者たちが登場。

占い師のサポートを受けながら、それぞれの課題と向き合い、本物の恋を探す3日間の人間ドラマが描かれます。

Season2の見どころ(恋を動かす3つの仕掛け)

Season2では、恋を動かすために3つの重要な仕掛けが用意されています。

1つ目は、占い師による「完全伴走」。

厳選された8名の占い師が参加者一人ひとりに専属で寄り添い、相性診断や感情の読み取り、背中押しなど多角的なアプローチで恋を導きます。

2つ目は、舞台となる「リゾナーレ那須」。

“アグリツーリズモリゾート”をコンセプトにした特別な空間が参加者の心を解放し、本音を引き出します。

3つ目は、参加者7名の「リアルな恋愛課題」。

現代社会で多くの人が抱えるテーマに向き合い、“恋をすることへの怖さ”を乗り越えていく姿に焦点が当てられています。

スキピチュの3日間

物語は3日間の行程で進行。

初対面の7名と占い師がペアリングし、相性診断からスタートするDAY1。

占いをもとにしたペアデートで想いが揺れ動くDAY2。

そして、最後の占いアドバイスを受けて告白の瞬間を迎えるDAY3へと続きます。

占い師による運命的な恋愛サポート

恋の行方を左右するのは、恋愛鑑定の実績と人間性を基準に厳選された実力派占い師たち。

多様な占術とキャラクターを持つプロフェッショナルが、参加者それぞれに専属で寄り添い、運命的な出会いを全力でサポートします。

スペシャルナビゲーター・出演占い師

花凛先生がスペシャルナビゲーターとして、番組内のナビゲーターとスタジオゲストの両方で出演します。

【出演占い師一覧】

・花凛(かりん)：オーラ透視、タロット、姓名判断

・JUNO(ユノ)：多角的総合占術

・ゆめの心々(ゆめのここ)：霊視、タロット

・mukulu(ムクル)：守護天使、西洋占星術、オラクルカード

・出雲の母・好晏(いずものはは・こうあん)：強制縁結び、四柱推命、タロット

・富士川碧砂(ふじかわ みさ)：オーラ透視、霊視

・小松孝彰(こまつ たかあき)：タロット

・christy. (クリスティ)：エネルギー指数

恋を探しに来た7名の男女

恋愛への本気度と、多様な背景による化学反応を重視して厳選された男女7名が参加。

会社員、芸人、俳優、歌手など、様々な職業や価値観を持つメンバーが織りなす本物の恋愛ドラマです。

【女性参加者】

・あき(33歳・会社員)

・さや(27歳・モデル)

・ななみ(27歳・女優/タレント)

【男性参加者】

・あやと(24歳・会社員)

・なると(27歳・消防士)

・しょう(33歳・芸人)

・ゆうき(30歳・俳優)

恋の行方を見守るスタジオMC・モニタリングゲスト

Season2では、人気お笑いコンビ「かが屋」がスタジオMCとして参加。

鋭い観察眼とユーモアあふれるコメントで、出演者の恋愛模様を多面的に照らし出します。

モニタリングゲストには、花凛、林ゆめ、高橋かの、溝部ひかる、あみち。といった豪華メンバーが名を連ねています。

かが屋は、以下のように期待を込めて語ってくださいました。

普通に恋愛リアリティショーをやってもおかしくないシチュエーションで男女7名が揃っているのに、さらにアシストで7名それぞれに占い師がつくの面白いです！3日間で恋を実らせるのは難しそうだけど占い師との相談タイムでさらに意識したりより積極的になれると思います！面白い！

林ゆめは、以下のように期待を込めて語ってくださいました。

シーズン1で「恋愛×占い」という新しい切り口の面白さを知りましたが、シーズン2はさらにスケールアップしていて、最初から引き込まれました。キャストそれぞれの過去や恋愛観が見えてくるのも魅力的で今後の展開がますます楽しみです。

恋の舞台「リゾナーレ那須」

メイン舞台となるのは、栃木県那須町に位置する「リゾナーレ那須」。

農作業や自然に親しむ滞在体験を提供する、星野リゾートのリゾートホテルブランドです。

配信概要

【番組名】

スキピチュSeason2

【配信開始日】

2026年1月5日(月)

【配信先】

YouTubeチャンネル「スキピチュ公式」

予告配信動画： https://www.youtube.com/watch?v=v4PxG8VeP9w

番組LP： https://sukipichu.com/season2/

公式グッズ販売

番組の配信開始を記念して、「スキピチュ」公式ステッカーの販売も開始されます。

より深い人間ドラマと運命的な導きを通じて、恋愛に悩む全ての人に勇気と希望を与える3日間。

異なる背景を持つ7名が織りなす、予想のつかない本物の恋愛ドラマに注目です。

メディア工房「スキピチュSeason2」の紹介でした。

