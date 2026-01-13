Ë¾ºÎ¶·âÇË¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¡ìÅÍß¤Ë¡Ö²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¾¡¤Á±Û¤»¤Ê¤¤¡£¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ä£´ÆüÌÜ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¡£²ÆüÏ¢Â³¶âÀ±³ÍÆÀ¤ØÆ®»Ö
¡¡À¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢º£¾ì½ê½é¾¡Íø¤Ç£²¾ì½êÏ¢Â³£²¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤òÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆþËë£´¾ì½ê¤ÇÎ¾²£¹Ë¤«¤é¶âÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï¼è¤êÄ¾¤·¤ÎËö¡¢±§ÎÉ¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ£³Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£Î¾Âç´Ø¤Ï¶×ºù¤¬¾®·ë¡¦¼ã¸µ½Õ¤Ë¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤â°ì»³ËÜ¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤ÆÌµÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë±ÇÁü¤Ç²¿ÅÙ¤â¸«¤¿·Ê¿§¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇË¾ºÎ¶¤ò´ó¤êÀÚ¤ë¤È¡¢´ÛÆâ¤ËºÂÉÛÃÄ¤¬Éñ¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡£½é¶âÀ±¤Î¶å½£¾ì½ê¤ÏºÂÀÊ¤ËºÂÉÛÃÄ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¸÷·Ê¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¬¸ü¤¤£µ£°ËÜ¤Î·ü¾Þ¤ÎÂ«¤ò¡Ö£²Îó¤Ë¡ÊÂÞ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÂç»ö¤½¤¦¤Ëº¸¼ê¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤ÈÀïÎ¬¤Ç²£¹Ë¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç±Ô¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤í¼ê¤ÇÆÍ¤µ¯¤³¤·¡¢¤â¤íº¹¤·¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¾¡µ¡¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤«¤é¡ÖÅê¤²¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤í¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤¬¼óÅê¤²¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÄÀ¤Þ¤»¤¿ÂÎ¤ò´ó¤»¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½êÁ°¡£Éô²°¤Ë½Ð·Î¸Å¤ËË¬¤ì¤¿Ë¾ºÎ¶¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢½é¤á¤Æ¶»¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤êÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡££³ÀïÁ´ÇÔ¤â¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ë¡Ö¤¤¤¤·Î¸ÅÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÈ¾Ç¯¡£Àè¾ì½ê¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢²£¹Ë¤Ø¤ÎºÇ¹â¤Î²¸ÊÖ¤·¡££±£¹£¹£·Ç¯½Õ¾ì½ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ë²£¹Ë¡¦Âç´Ø¿Ø¤Î½éÆü¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ÎµÏ¿¤âÁË»ß¤¹¤ë¡¢ÇÈÍð±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î½é¾ì½ê¤ÏËë²¼¤À¤Ã¤¿£²£´ºÐ¤Ïº£¾ì½ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÎÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£½éÆü¤«¤é¶×ºù¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÎ¾Âç´Ø¤Ë£²Ï¢ÇÔ¡£ËëÆâ£´¾ì½êÌÜ¤ÇÈÖÉÕ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë»îÎý¤Î½øÈ×Àï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ì½ê¸å¤Î¿·»°Ìò¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¥Û¡¼¥×¤Ï¡Ö²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¾¡¤Á±Û¤»¤Ê¤¤¡£¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤³µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡££´ÆüÌÜ¤Ï²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ËÄ©¤à¡£¡Ö½éÆü¤È£²ÆüÌÜ¤ËÉé¤±¤¿Ê¬¡¢¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¡££²ÆüÏ¢Â³¤Î¶âÀ±³ÍÆÀ¤Ø¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë
¡¡¢¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¡Ä¾ºÈ¡Ê¤è¤·¤Î¤Õ¤¸¡¦¤Ê¤ª¤ä¡ËËÜÌ¾¡¦ÁðÌîÄ¾ºÈ¡££²£°£°£±Ç¯£¶·î£²£µÆü¡¢·§ËÜ¡¦±§ÅÚ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡££¶ºÐ¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢Ê¸ÆÁ¹â¤«¤éÆüÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£³Ç¯³ØÀ¸²£¹Ë¡£Â´¶È¸å¤Ë°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢£²£´Ç¯²Æ¾ì½ê¤ËËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¡££²¾ì½êÏ¢Â³½½Î¾£Ö¤Ç¿·ÆþËë¤Î£²£µÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç£±£±¾¡¤·¡¢´ºÆ®¾Þ¤Èµ»Ç½¾Þ¡£¶å½£¾ì½ê¤Çµ»Ç½¾Þ¡£¤·¤³Ì¾¤ÏµÁÍý¿Í¾ð¤Î¡ÖµÁ¡×¤Ë°ËÀª¥±ÉÍÉô²°ÅÁÅý¤Î¡ÖÉÙ»Î¡×¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£±£µ£±¥¥í¡£
¡¡¢¡½é¶âÀ±¤«¤é£²¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¶âÀ±³ÍÆÀ¤·¤¿Îã¡¡
¡¡¢¦Í§É÷¡¡£±£¹Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇÄáÎµ¤«¤é¡¢Íâ½©¾ì½ê¤Ç¤âÆ±¤¸Áê¼ê¤«¤é¶âÀ±
¡¡¢¦µ®·Ê¾¡¡¡£±£·Ç¯½©¾ì½ê¤ËÆüÇÏÉÙ»Î¤«¤é¡¢Íâ¶å½£¾ì½ê¤ÇÆ±¤¸Áê¼ê¤«¤é¶âÀ±
¡¡¢¦ÇìºùË²¡Ê¸½¡¦ÇìÇµÉÙ»Î¡Ë¡¡£²£µÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤«¤é¡¢Æ±Ç¯½©¾ì½ê¤Ç¤âÆ±¤¸Áê¼ê¤«¤é¡£Æ±Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Ç¤âË¾ºÎ¶¤òÇË¤ê¡¢¸½ºß£³¾ì½êÏ¢Â³¶âÀ±³ÍÆÀÃæ¡£