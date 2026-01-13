音楽のある暮らしを提案！AlphaTheta「One Through Musicコレクション」

AlphaThetaが、ブランドのミッション「One Through Music」を体現した初のアパレルコレクションを発表します。

音楽を通じて人々をつなぎ、豊かな体験を世界中に提供することを目指す同社。

その想いを音楽のある暮らしへと広げる第一歩として、ライフスタイルカテゴリーに参入します。

AlphaTheta「One Through Musicコレクション」

発売日：2026年1月20日

販売場所：AlphaTheta公式ウェブサイト限定

今回のアパレルコレクションは、心地よいルームウェアからステージ映えするファッションまで、音楽を愛する人々に向けた新しいスタイルを提案するもの。

「One Through Musicコレクション」は、ヴィンテージのレコードショップやDJカルチャーの進化から着想を得て、懐かしさと現代的なデザインを融合させています。

コレクションの象徴であるキャラクター「The Record Man」は、レコードを抱えた遊び心あふれるデザインで“音楽と出会う喜び”を表現。

新しいレコードを掘り出す瞬間からDJセットを組み上げる高揚感まで、音楽体験の原点がデザインに落とし込まれています。

さらに、日常使いに適した「AlphaTheta コレクション」も同時展開。

流行に左右されないシンプルなデザインで、快適さと機能性を兼ね備えています。

OTM Record Man Short Sleeve Tee

価格：8,800円(税込)

展開サイズ：S／M／L／XL／2XL

「One Through Musicコレクション」のアイテム。

レコードを抱えたキャラクター「The Record Man」がデザインされています。

OTM Record Man Long Sleeve Crew

価格：17,600円(税込)

展開サイズ：S／M／L／XL／2XL

ロングスリーブタイプのクルーネック。

音楽と出会う喜びを表現したデザインが特徴です。

OTM Work Jacket

価格：29,700円(税込)

展開サイズ：S／M／L／XL／2XL

クラシックなターンテーブルを背面に配したワークジャケット。

DJカルチャーに息づく普遍的なスピリットを体現しています。

OTM Cap

価格：8,800円(税込)

サイズ：One Size

「One Through Music」のメッセージをあしらったキャップ。

DJカルチャーへのリスペクトを感じさせるアイテムです。

AT Short Sleeve Tee

価格：7,150円(税込)

展開サイズ：S／M／L／XL／2XL

日常使いに適した「AlphaTheta コレクション」のTシャツ。

ブラックを基調にロゴをあしらったシンプルなデザインです。

AT Hoodie

価格：18,700円(税込)

展開サイズ：S／M／L／XL／2XL

AlphaThetaのロゴが入ったパーカー。

快適さと機能性を兼ね備えています。

AT Sweatpants

価格：17,600円(税込)

展開サイズ：S／M／L／XL／2XL

セットアップとしても楽しめるスウェットパンツ。

流行に左右されないデザインで長く愛用できます。

AlphaThetaについて

AlphaThetaは、「One Through Music - 音楽で人をつなぐ」をミッションに掲げ、革新的な技術と高品質の音響機器などを通じて、音楽で社会とのつながりを育んでいます。

DJ事業は1994年にパイオニア株式会社の一部門としてスタートし、2015年に独立。

2020年に社名を「AlphaTheta株式会社」に変更しました。

「Pioneer DJ」や「rekordbox」などのブランドを通じて、世界中の音楽やDJ文化の発展に貢献しています。

音楽体験の原点を落とし込んだ、ライフスタイルを彩るアイテム。

AlphaTheta株式会社「One Through Musicコレクション」「AlphaTheta コレクション」の紹介でした。

