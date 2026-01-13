アイドルグループ「超ときめき宣伝部」の杏ジュリアがグループを卒業することが１３日、公式サイトで発表された。今年３月２８、２９日に横浜・ぴあアリーナＭＭで行われるワンマンライブ「ときめき 春の晴れ舞台２０２６」が最後の舞台となる。

杏は「歌もダンスも自分を出すことも得意ではない、芸能界とは無縁だった私が、７年前に思いきって飛び込んでみたこの世界。正直こんなにも長い時間、アイドルとして活動を続ける事ができるとは思ってもみませんでした」とコメント。「とき宣に加入させていただいたことで、出会えた大勢の方々、経験出来たたくさんのこと、全て私の大切な大切な宝物です」と感謝した。

卒業については長い時間をかけて考えたという。「現在、同級生は大学を卒業する年。同年代の仲間たちが次々と新しい世界で挑戦を始めようとしている中で、私もより強く自分の将来について考えるようになりました」と説明した。

将来については「自分の人生の中で、やるべきこと、叶えたい夢や目標、挑戦してみたいことはたくさんあります。今後の活動については、その時の自分と都度しっかり向き合い決めていきたいと思います」と語った。

その上で「卒業まで約２ケ月半。大切な宣伝部員さん、そしてメンバーやスタッフの皆さんとも１秒１秒かけがえのない尊い時間を噛み締めながら、残りの時間を大事に過ごしていきたいです」と決意。「これまでと変わらず、そしてこれまで以上に、活動に全力投球しますので、“アイドル”として過ごす残りの時間、見守ってくださったら嬉しいです」と呼びかけた。