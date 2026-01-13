独自の支援体制で夢を実現！四天王寺大学「令和8年度 教員採用試験」

四天王寺大学が、令和8年度（令和7年度実施）教員採用試験において、過去最多となる127名の現役合格者を輩出しました。

第一志望の自治体への合格率も9割を超えるなど、学生たちの努力が大きな成果として実を結んでいます。

四天王寺大学「令和8年度 教員採用試験」

実績：現役合格者数 127名（過去最多）

対象試験：令和8年度（令和7年度実施）教員採用試験

集計日：令和7年10月31日現在

所在地：大阪府羽曳野市

四天王寺大学は、今回の教員採用試験において過去最多の合格者数を記録しました。

合格者の内訳は、小学校教諭が98名、中学校・高等学校教諭が17名、養護教諭が2名、特別支援学校教諭が10名。

多岐にわたる校種において、多くの学生が夢を掴み取りました。

また、公立学校を希望した現役合格者のうち、9割以上が第一志望の自治体に合格するという高い実績を残しています。

独自のサポート体制「教職支援SA制度」

高い合格実績の背景には、四天王寺大学独自のサポート体制「教職支援SA制度」があります。

教員採用試験に現役合格した先輩学生が「スチューデント・アシスタント（SA）」として後輩を支援。

筆記試験対策や模擬授業、面接指導、進路相談など、同じ自治体や校種を目指すグループごとにきめ細かな指導を行っています。

先輩から後輩へと受け継がれるこの仕組みが、学生のモチベーションを高め、実践的な成長を後押ししています。

「教師力養成システム」で『いい先生』を育成

四天王寺大学の教職教育推進センターでは、独自の「教師力養成システム」を展開。

多くの実践経験を積むことで、単に試験に合格するだけでなく、現場で活躍できる『いい先生』をめざして日々努力する学生を全力でバックアップしています。

教職員とSAによる手厚い支援が奏功し、今回の過去最多合格という結果につながりました。

学生一人ひとりに寄り添った支援で、教員への夢を強力にサポート。

四天王寺大学「令和8年度 教員採用試験」結果の紹介でした。

