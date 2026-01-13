『爆笑問題カーボーイ』1500回 永野＆鬼越と「爆笑問題、お笑い界の未来を考える」
お笑いコンビ・爆笑問題がパーソナリティーを務める、TBSラジオ『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』（毎週火曜 深1：00）では、きょう13日深夜放送で1500回を迎える。
【写真】異色の長尺漫才！圧巻の漫才を披露する爆笑問題
そんな記念すべき回に行われるのは「カーボーイ1500回記念！徹底討論！爆笑問題、そしてお笑い界の未来を考える！」。まもなく放送30年目を迎える「爆笑問題カーボーイ」や、結成39年目に突入する「爆笑問題のこれから」、目まぐるしく移り変わってゆく「お笑い界の未来」など、過去を振り返るのではなく、これからの未来について徹底討論していく。
ゲストコメンテーターは、物事の芯をつくことに定評のあるこの2組が登場。配信王として再ブレイク！TVにもひっぱりだこの永野、爆笑問題に、忖度せず意見を言ってくれる後輩・鬼越トマホークが出演を果たす。
