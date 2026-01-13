元AKB48で女優の島崎遥香（31）が13日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。“恐怖体験”を明かした。

島崎は「50代前半くらいの男性にプロポーズされて」と激白。愛犬の散歩の際に、その男性と立ち話をする機会があったことを明かし「その方がワンちゃんを飼われていて、私もワンちゃんを飼っていて。犬の飼い主で立ち話みたいなのあるじゃないですか。その流れで、その方が私の住んでいる家の隣のマンションに引っ越されたという話をしていて」と説明した。

島崎が「私もそろそろ引っ越したいと思っていたんです」と話して別れたところ、後日、その男性と再び遭遇した際におもむろにスマホの画面を見せられたといい、「その方が住んでいるマンションの規約で。“ワンちゃん飼えるので、一緒に住めます”と。その方の中では一緒に住む前提で話が進んでいた」と告白した。

これに、共演者は「怖い！」「ええ…」と悲鳴。島崎が「結婚願望ないんですか？とか、子供は欲しくないんですか？と聞かれて。結構、変な人に言い寄られやすい」と明かすと、司会の明石家さんまは「分かるわ。島崎は変な人に愛されるよね、意外と」とうなずいていた。