マンチェスター・シティのベルナルド・シウバ photo/Getty Images

来季はどのクラブでプレイするのだろうか。

プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するベルナルド・シウバ。2017年にリーグ1のモナコからやってきたMFで、シティではサイドやボランチとしてプレイ。多くのタイトル獲得に貢献してきた。

ジョン・ストーンズに続く古株となったが、クラブとの契約は今季限り。延長の話は聞こえてこない。

『FourFourTwo』によると、セリエAで好調のコモがシウバの獲得を目指しているようだ。契約は夏に満了となるため、移籍金ゼロで経験のあるベテランをチームに引き入れることができる。

また、イタリア人記者のニコロ・シーラ氏はトルコのガラタサライがポルトガル代表MFの獲得を希望していると自身のSNSで伝えている。

トルコの強豪には元チームメイトであるイルカイ・ギュンドアンが在籍しており、彼がシウバにガラタサライのプロジェクトの素晴らしさを伝え、加入の説得をしている最中だとか。

ガラタサライには元シティのレロイ・サネも在籍しており、見知った顔が多いクラブとなる。

31歳と最前線を退くにはまだ早いシウバ、古巣であるベンフィカ復帰の可能性も報じられているが、来季はどのクラブのユニフォームに袖を通すことになるのだろうか。