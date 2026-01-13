来季はどのクラブでプレイするのだろうか。



プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するベルナルド・シウバ。2017年にリーグ1のモナコからやってきたMFで、シティではサイドやボランチとしてプレイ。多くのタイトル獲得に貢献してきた。



ジョン・ストーンズに続く古株となったが、クラブとの契約は今季限り。延長の話は聞こえてこない。



『FourFourTwo』によると、セリエAで好調のコモがシウバの獲得を目指しているようだ。契約は夏に満了となるため、移籍金ゼロで経験のあるベテランをチームに引き入れることができる。





また、イタリア人記者のニコロ・シーラ氏はトルコのガラタサライがポルトガル代表MFの獲得を希望していると自身のSNSで伝えている。トルコの強豪には元チームメイトであるイルカイ・ギュンドアンが在籍しており、彼がシウバにガラタサライのプロジェクトの素晴らしさを伝え、加入の説得をしている最中だとか。ガラタサライには元シティのレロイ・サネも在籍しており、見知った顔が多いクラブとなる。31歳と最前線を退くにはまだ早いシウバ、古巣であるベンフィカ復帰の可能性も報じられているが、来季はどのクラブのユニフォームに袖を通すことになるのだろうか。