¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¸«¤»¤¿¡È°ÕÌ£¿¼¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡É¡¡¼ºÅÀ¸å¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿¾Ð´é¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ëÀï¤Ç¤Î¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¸«¤»¤¿°ÕÌ£¿¼¤Ê»ÅÁð¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¥¾Â¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤ï¤º¤«4»î¹çÁ°¤Þ¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö7¡×¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë3ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¡£¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÈäÏª¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö14Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸É½¾ð¡¢Æ±¤¸Æ°¤¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É»þÂå¤ËÈ½Äê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡È¶¯Ã¥¡ÊRobbery¡Ë¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¹³µÄ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿°Õ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µÕ¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ºÆ¤Ó¼çÌò¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
ردّة فعل كريستيانو رونالدو بعد هدف الهلال الثالث #الهلال_النصر | #ديربي_العاصمة_على_ثمانية pic.twitter.com/wbu7J0oiON— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 12, 2026