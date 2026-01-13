高市首相が今月にも衆議院解散を検討していることを受け、広島の国会議員からもさまざまな声が上がっています。



広島市内で行われた経済団体の新年互礼会。出席した自民党の議員は。



■自民・石橋林太郎衆院議員

「びっくりしてたのが本当なんだなと。これまで私は小選挙区で出馬がかなっていなかったのは、ひとつには（公明党と）連立をしていたからというのが理由だと理解しているのでしっかり小選挙区から挑戦したい。」

■自民・寺田稔衆院議員

「どういうタイミングであれ、どういう場面であれ、準備すべき立場にあると思っている。」

■自民・新谷正義衆院議員

「衆議院（の解散）は常にありうることなので、しっかり備えてまいりたい。広島4区・小選挙区での出馬を希望しているが、最終的には党本部の決定による。」

■自民・小林史明衆院議員

「今選挙をやるということは徹底して頑張るしかない。物価高を乗り越える強い経済を作っていくために頑張っていきたい。」





自民党と連立を組む日本維新の会は。■維新・空本誠喜衆院議員「なかなか難しい戦い。争点も見極められない状況にありますが、与党の中での選挙区調整があればいいんですが、現状選挙区調整はないのかなと思っています。」一方、野党議員からは。■立憲・佐藤公治衆院議員「この解散は一体なんのためにやるのか、高市総理が今まで言ってきたこととやっていることの整合性があまりにもとれなさすぎ。そういう意味で驚いている。」■立憲・東克哉衆院議員「経済対策をまずやってからという認識でいましたので、まさかという感じです。最終的には支持率高いから政局で動くんだな、今までと何も変わらないんだなと思いました。」■国民・福田玄衆院議員「国民民主党としても年度内の予算成立というのを一つの約束として玉木代表も高市総理と結んでいるわけですから、今の疲弊した暮らしに対してもある意味の裏切りのようなことであると思いますし。」高市首相の解散をめぐる今後の発言が注目されています。（門脇記者）今回の衆院選は連立の枠組みが「自民・公明」から「自民・維新」に変わって初めての国政選挙です。それに伴い、公明党の支持層の票の行方が大きなポイントとなります。（森アナ）衆院選の日程の候補をみると、最短の公示日1月27日まで2週間と短いですよね。立候補を予定する人たちの顔ぶれは出そろっているんでしょうか。（門脇記者）まだ出そろっていないのが現状です。こちらをご覧ください。広島の小選挙区は6つあります。現段階で、立候補が有力、動向が注目されている人たちをまとめました。まず、1区と6区は自民党の現職が立候補する見通しです。続いて2区です。法相を務める自民党の現職と、国民民主党の現職が争う構図となりそうです。前回の選挙は、約2万票差で自民党の現職が制しましたが、自公連立解消の影響がどこまで出るかが注目されます。3区です。立憲と公明の現職に加えて、これまで比例に回ってきた自民党の現職が出馬を目指しています。立憲民主党と公明党の代表は、きのう、選挙に向けた連携強化を確認しました。3区には、その立憲と公明の現職がおり、出馬を明言していない、公明党の現職が出馬するか否かが注目ポイントになります。4区です。日本維新の会の現職のほか、自民党の現職2人が地盤としており、どちらが選挙区から出馬するのかも注目ポイントになります。さらに、国民民主党の新人が争う構図となりそうです。最後に5区です。立憲民主党の現職が立候補する見通しです。自民党が候補者の擁立を目指し、調整を続けています。衆議院選挙は、最短で2週間後に公示を迎える可能性があります。今後、それぞれの選挙区で候補者をめぐる動きが加速していきそうです。【2026年1月13日放送】