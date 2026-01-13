今週は「わがマチの金メダル」と題して、北海道内各地の“金メダル級”の名物をご紹介しています。



きょうは全国大会で２年連続３位を獲得した、函館の“ある食材”を使ったラーメンをご紹介します。



（らぁめん めんきち 佐藤裕治さん）「お待たせいたしました、こぶとり中華そばです！どんぶり熱いのでお気をつけ下さい」



チャーシュー、メンマ、ネギに、なると。





素朴でどこか昔懐かしい塩ラーメンです。この「こぶとり中華そば」。実は、日本一を決める「ご当地ラーメン総選挙」で２０２４年と２０２５年の２年連続で全国３位に輝いた一杯なんです！このメニューを考えたのは、函館のラーメン店「らぁめん めんきち」。店主の佐藤裕治さんです。一番のこだわりは、１７年前の開店時から地元特産の函館真昆布を使っていることです。（らぁめん めんきち 佐藤裕治さん）「函館真昆布だけは２回目でももう１回ダシを引こうと思えばもう１回ダシをとれます」地元・函館の良質な真昆布を全国に発信しようと取り組む佐藤さん。寸胴鍋からはみ出すほど、函館真昆布をふんだんに使ってダシをとります。昆布を一晩水につけたあと、じっくりと火にかけてとりだしたダシには昆布の旨味がたっぷり！

こだわりの麺は食用の絹を練り込んだ自家製のシルク麺です。



しなやかでもっちりとした食感が特徴のシルク麺は、胃腸にもやさしく美容にも良いといいます。



「ビストロ昆布」と呼ばれる地元漁師特製の細切り昆布をトッピングして完成です。



（東海林記者）「上品であっさりとしていますが、深みのあるスープです。シルク麺との相性もばっちり」



客からの評判も上々です。



（客）「シルク麺がすごく好きで、細切りの昆布との相性もめちゃくちゃ良くて」



２０２６年はご当地ラーメン総選挙、悲願の日本一を目指す佐藤さん。



函館真昆布の普及にもさらに力を入れていきます。



（らぁめん めんきち 佐藤裕治さん）「体が喜ぶ、毎日食べても飽きないラーメンを提供していきたい」



函館の昆布をふんだんに使ったこぶとり中華そば。



２月に函館市内で開かれる食のイベント「函館フードフェスタ」でも提供されるということです。