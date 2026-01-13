¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ2´§¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¡õ¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢´¶Æ°¥¹¥Ô¡¼¥Á¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢±Ç²è¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖGolden¡×¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¼çÂê²Î¾Þ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤ÎEJAE¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëK-POP¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£K-POP³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ë¥ß¡¢¥ß¥é¡¢¥¾¡¼¥¤¤Î3¿Í¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤Î´é¤ò»ý¤Á¡¢¾ï¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÄ¶¾ïÅª¤Ê¶¼°Ò¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ò¼é¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥¢¥¯¥í¥¹¡¦¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë²È¤È¥Þ¥·¥ó¤ÎÈ¿Íð¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¶Ê²È¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥¶¡¼¥ô¥©¥¹¤Ë¤è¤ë¿´Çï¿ô¤ò¹â¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥³¥¢¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤È²»³Ú¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖGolden¡×¤Ï¡¢¥ë¥ß¡¢¥ß¥é¡¢¥¾¡¼¥¤¤Î²ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëEJAE¡¢Audrey Nuna¡¢REI AMI¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHUNTR/X¡×¤¬²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼·ó¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎEJAE¤¬¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EJAE¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¡¢»ä¤Ï10Ç¯´ÖµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡ÈK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢À¼¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢µñÀä¤µ¤ì¡¢¿¼¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²Î¤È²»³Ú¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤Ï²Î¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì°÷¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢Èâ¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡£ÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÊý¸þÅ¾´¹¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ªÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿µ±¤¤òÊü¤Ä¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç²ñ¾ì¤ÈÀ¤³¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡1·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2026¡×¤Ç¤âÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤È²Î¶Ê¾Þ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ê¡ÖGolden¡×¤Ï²Î¶Ê¾Þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖGolden¡×¤ÏK-POP»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÂè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡×¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö2·î1Æü³«ºÅ¡Ë¼çÍ×ÉôÌç¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¡×¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2026¡×¤Ç¤âÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤È²Î¶Ê¾Þ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡ØK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ê¡ÖGolden¡×¤Ï²Î¶Ê¾Þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖGolden¡×¤ÏK-POP»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÂè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡×¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö2·î1Æü³«ºÅ¡Ë¼çÍ×ÉôÌç¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¡×¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£