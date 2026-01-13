AIエンジニアの安野貴博参院議員（35）が12日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、国会議員の資産公開にまつわる超アナログなルールについて明かした。

番組では、国会議員に義務づけられている資産公開について特集した。資産公開はその属性ごとに公開義務の有無が決まっており、土地や建物などの固定資産や、株式や有価証券、ゴルフ会員権、自動車、100万円を超える美術工芸品などは公開義務。一方で、現金や普通預金、未公開株、家族名義の資産などは公開義務がない。資産ゼロと申告すれば、庶民派アピールも可能な“称号”にはなるが、普通預金などに多額の資産を持っているケースも否定できないため、うのみにできない数字でもある。

さらに安野氏は「公開の仕方にも結構問題があって」と説明した。「実はオンラインで見られなくて、実際で物理的に衆議院、参議院の会館の地下2階まで行かないと見せてくれないんですよ」。都内在住ならともかく、地方から閲覧したい場合でも直接、東京の議員会館へ足を運ぶ必要があるという。

それに加え、「もっと言うと、コピーを取ったり写真撮影が禁止なので、全部手、パソコンで写さないといけないんです」とも説明。時代遅れが過ぎるルールに、スタジオからは「ええ？」と驚きの声が噴出した。

理由を問われた安野氏だったが、「何の理由でできたのか、僕も調べ切れてない」と回答。「本来の趣旨からすれば、利益相反がないか見えやすくした方がいいよねという話なんですけど、それを本当にやろうとしたら、めっちゃ大変ということです」と、見解を口にしていた。