夜景が美しいと思う「山梨県の温泉地」ランキング！ 2位「山中湖温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
湯けむりに包まれながら夜景を眺める時間は、温泉ならではの贅沢な体験です。街の灯りが織りなす幻想的な景色や、自然と調和した静かな輝きは、心を穏やかにしてくれます。夜を彩る景観と温泉の癒しを同時に楽しめる人気の温泉地に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、夜景が美しいと思う「山梨県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「富士山と山中湖をペアで楽しめるから」（60代男性／千葉県）、「富士山が見えるのが魅力的で夜の時間も美しい景色が見られそうだから」（30代女性／東京都）、「自然豊かで夜景も淀みなく美しい温泉地だから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「都会の喧騒を離れ、静かな湖畔で星空と夜景を眺めながら浸かる温泉は格別で、心身ともに癒されると感じます」（40代女性／東京都）、「富士山と湖の夜景が一緒に見られる数少ない場所で、特にライトアップ時の景観が印象的だから」（30代女性／大阪府）、「夜景を楽しみながら温泉に入れるスポットがあり、秋なら満月も楽しめそう」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、夜景が美しいと思う「山梨県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：山中湖温泉／76票山梨県富士吉田市に位置する山中湖温泉は、富士五湖の中でも最も富士山に近い温泉地です。温泉からは雄大な富士山の姿を間近に感じることができ、夜には星空と湖面に映る街の灯りの両方を一度に楽しめるのが魅力です。湖畔に広がる夜景は、都会の喧騒から離れた静かで落ち着いた雰囲気を醸し出し、心を癒してくれます。特に、冬の澄んだ空気の中で眺める景色は格別です。
回答者からは「富士山と山中湖をペアで楽しめるから」（60代男性／千葉県）、「富士山が見えるのが魅力的で夜の時間も美しい景色が見られそうだから」（30代女性／東京都）、「自然豊かで夜景も淀みなく美しい温泉地だから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：河口湖温泉／136票山梨県富士河口湖町にある河口湖温泉は、富士五湖の中で最も観光客が多い人気の温泉地です。湖畔に広がる温泉街は、夜になると旅館やレストランの灯りが輝き、湖面に美しく映り込みます。特に、冬には「富士河口湖冬花火」が開催され、花火と夜景のコラボレーションを楽しむことができます。また、富士山を背景にした夜景は、多くの人々を魅了し、写真愛好家にも人気です。
回答者からは「都会の喧騒を離れ、静かな湖畔で星空と夜景を眺めながら浸かる温泉は格別で、心身ともに癒されると感じます」（40代女性／東京都）、「富士山と湖の夜景が一緒に見られる数少ない場所で、特にライトアップ時の景観が印象的だから」（30代女性／大阪府）、「夜景を楽しみながら温泉に入れるスポットがあり、秋なら満月も楽しめそう」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)