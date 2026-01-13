金利が高いネット銀行ランキング【2026年1月】100万円を定期預金に1年預けるならどこがいい？
まとまった資金を安全に増やしたい方にとって、元本保証のある「定期預金」は心強い選択肢です。なかでもネット銀行は、店舗窓口を持たないぶん高めの金利を提供している銀行が多く、利息で大きな差がつくケースもあります。
All Aboutマネー編集部では、こうした特徴をふまえてネット銀行（※）の金利やキャンペーンを調査しました。注目の定期預金を、金利が高い順にランキング形式でご紹介します（金利は2026年1月8日時点）。
※インターネット専業銀行を中心とした15行を対象に調査
▼1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設の場合は、「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、1年ものが金利年1.35％となる。預入金額は10万円以上で、同インターネット専用商品と合算で1人500万円まで。口座開設月を含む当初3カ月間に預け入れること。
▼2位：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.05％（通常金利年0.40％＋特別金利0.65％）
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※「冬の1年もの特別金利キャンペーン」が適用された金利。預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2025年12月1日〜2026年2月28日。さらに、au・UQ mobileユーザーには預入金額に対し年0.20％相当額の現金特典あり。
▼3位（同率）：ソニー銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期特別金利」が適用された金利。2026年1月6日より、1年ものが、さらに金利引き上げ（税引前：年0.90％→年1.00％）。新規預け入れと、期間中に満期を迎え自動継続となる円定期預金が対象。対象期間は2025年12月1日〜2026年3月1日。
▼3位（同率）：楽天銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「冬のボーナスキャンペーン」が適用された金利。預入金額に上限なし。キャンペーン期間は2025年11月21日〜2026年1月31日。
▼3位（同率）：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
▼あおぞら銀行 「BANK The Giftスペシャル定期」
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。募集総額が500億円に到達した時点で取扱終了。対象となる口座開設期間は、2025年12月1日〜2026年2月28日。1人300万円まで。
▼オリックス銀行 「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上1000万円以下（1円単位）
※新規口座開設の場合、このプログラムが利用できる。
オンラインでの手続きが中心にはなりますが、上手に活用すれば、家計の節約にもつながるでしょう。
(文:All About 編集部)
All Aboutマネー編集部では、こうした特徴をふまえてネット銀行（※）の金利やキャンペーンを調査しました。注目の定期預金を、金利が高い順にランキング形式でご紹介します（金利は2026年1月8日時点）。
100万円を1年間預け入れるなら？金利が高いネット銀行ランキングいずれも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証された定期預金です。
▼1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設の場合は、「はじめての定期預金〈はじめくん〉」が利用でき、1年ものが金利年1.35％となる。預入金額は10万円以上で、同インターネット専用商品と合算で1人500万円まで。口座開設月を含む当初3カ月間に預け入れること。
▼2位：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.05％（通常金利年0.40％＋特別金利0.65％）
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※「冬の1年もの特別金利キャンペーン」が適用された金利。預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2025年12月1日〜2026年2月28日。さらに、au・UQ mobileユーザーには預入金額に対し年0.20％相当額の現金特典あり。
▼3位（同率）：ソニー銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期特別金利」が適用された金利。2026年1月6日より、1年ものが、さらに金利引き上げ（税引前：年0.90％→年1.00％）。新規預け入れと、期間中に満期を迎え自動継続となる円定期預金が対象。対象期間は2025年12月1日〜2026年3月1日。
▼3位（同率）：楽天銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「冬のボーナスキャンペーン」が適用された金利。預入金額に上限なし。キャンペーン期間は2025年11月21日〜2026年1月31日。
▼3位（同率）：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
新たに口座開設する方限定！新規口座開設者限定で、下記のような高金利キャンペーンも実施されています！
▼あおぞら銀行 「BANK The Giftスペシャル定期」
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。募集総額が500億円に到達した時点で取扱終了。対象となる口座開設期間は、2025年12月1日〜2026年2月28日。1人300万円まで。
▼オリックス銀行 「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上1000万円以下（1円単位）
※新規口座開設の場合、このプログラムが利用できる。
金利1.25％だと利息はいくら？ちなみに金利1.25％で1年満期の定期預金に、100万円を預け入れると、1年後に受け取れる利息は税抜き前で1万2500円、税引き後で9961円です。参考に銀行を選んでみてください。
ネット銀行のメリットネット銀行は店舗運営にかかるコストが抑えられるぶん、都市銀行よりも金利が高めに設定される傾向があります。また、振込手数料やATM手数料が一定回数まで無料になるなど、金利以外のサービスも充実しています。
オンラインでの手続きが中心にはなりますが、上手に活用すれば、家計の節約にもつながるでしょう。
(文:All About 編集部)