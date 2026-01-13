2030年の「西電東送」規模、4億2000万キロワット超へ―中国

中国国家発展・改革委員会と国家エネルギー局はこのほど、「電力網の質の高い発展促進に関する指導意見」を共同で通達し、2030年までに幹線電力網と配電網を重要な基盤とし、スマート・マイクログリッドを有益な補完とする新型電力網プラットフォームを概ね構築する方針が明確に示された。人民日報が伝えた。

同指導意見では、2030年までに電力網資源の最適配置能力を着実に高め、「西電東送（西部地域で発電した電力を東部地域に送電すること）」の規模を4億2000万キロワット（kW）以上とすること、省間の新たな電力相互融通能力を約4000万kW増強することにより、新エネルギー発電量の比率をおよそ30％に達成し、充電インフラ4000万口以上を支えるとしている。

中国の電力網はすでに、世界において最大の送電能力、最高の電圧等級、最大規模の新エネルギー系統連系、最長の安全運転記録を誇る超大型電力網となっている。全国の「西電東送」能力は3億4000万kWに達しており、25年時点の全国最大電力需要の約23％を占めている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）