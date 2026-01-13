コートの寿命は何年？ 素材別「寿命のサイン」と“一生モノ”にするためのお手入れ術
冬の主役であるコートは、決して安い買い物ではありません。“一生モノ”と思って奮発して買ったコートを数年でダメにしてしまう人もいれば、手頃なコートを10年以上美しく着続ける人も。その差は、「寿命のサインを見極める目」と「日々のちょっとしたひと手間」にあります。今回は、素材別の寿命の目安と、お気に入りの一着を長く着続けるための秘けつをご紹介します。
▼ウール・カシミヤ（天然素材）：寿命10年以上
適切に手入れをすれば長く付き合えるのが、ウールやカシミヤなどの天然素材。その寿命は10年以上ですが、以下のようなサインが出たら手放すときでしょう。
・生地の痩せ：
全体的に生地が薄くなり、重さの割に寒さを感じるようになったら、繊維が摩耗して空気を含めなくなっている証拠です。
・テカリの発生：
お尻や肘など、摩擦が多い部分が鏡のように光ってしまう。これは繊維が押しつぶされて修復不能になった状態です。
・深刻な虫食い：
数カ所の小さな穴なら修理可能ですが、全体に広がっている場合は、保管状況そのものを見直す時期といえるでしょう。
▼ダウンコート：寿命5〜10年
軽くて暖かいダウンコートの寿命は5〜10年といわれています。以下のようなサインが出たら手放すときです。
・ボリュームの減少：
適切にクリーニングしてもふんわり感が戻らず、保温性が落ちてきたら、中のダウン（羽毛）が油脂の酸化で固まっています。
・羽根の吹き出し：
生地のすき間から羽根が頻繁に飛び出すのは、ダウンを包む袋（ダウンパック）の劣化です。
▼本革（リアルレザー）：寿命20年以上
本革のコートは、使い方によっては20年以上もつ優秀な素材です。しかし、以下のサインが出たら手放すときと考えていいでしょう。
・表面（銀面）のひび割れ：
革が硬くなり、表面がパリパリと割れてしまった状態。革は肌と同じで、一度割れると元には戻りません。
・カビの浸食：
繊維の奥深くまでカビの根が入り込み、専門業者でも異臭が取れなくなった場合は、健康面からも手放すべきです。
▼合成皮革（フェイクレザー）：寿命3〜5年
合成皮革は寿命が比較的短く、3〜5年といわれています。そのため、以下のような寿命のサインがすぐに出てきてしまいます。
・ベタつきや剥離：
表面がベタベタしたり、ポロポロと剥がれ落ちたりするのは、「加水分解」という避けられない化学反応です。これは着用頻度に関わらず、製造された瞬間からカウントダウンが始まります。
▼「1日着たら2日休ませる」
同じコートを毎日着るのは、寿命を縮める最大の原因といわれています。繊維は着用中の摩擦や汗の湿気で疲弊してしまうのです。中2日休ませることで繊維に含まれた湿気が抜け、押しつぶされた繊維が空気を含んで元の形に戻ろうとします。
▼帰宅後すぐの「ブラッシング」
外から帰ったら、まずはブラッシングです。
・ウール・カシミヤ：
繊維の奥に入ったホコリをかき出し、毛並みを整えることで毛玉の発生を防ぎます。
・レザー：
柔らかい布で乾拭きし、付着した汚れを落とすだけで、カビのリスクを劇的に下げられます。
▼「厚みのあるハンガー」を絶対条件に
コートの重さを支えるためには、細い針金ハンガーは厳禁です。肩先に厚みがあるハンガー（理想は木製）を使うことで型崩れを防ぎ、美しいシルエットを維持できます。
・出しすぎは「乾燥」の元：
クリーニング溶剤は汚れだけでなく、繊維に必要な「油分」まで奪ってしまうこともあります。基本的にはシーズン終わりに1回で十分です。
・ビニールカバーは“即”外す：
クリーニングから戻ってきた際のビニール袋は、そのままにしておくと湿気がこもり、カビや変色の原因になります。必ず外して、通気性のいい不織布カバーに変えましょう。
・クローゼットに「すき間」を：
ぎゅうぎゅうのクローゼットは、摩擦で毛玉を作り、湿気の温床になります。「拳1つ分のすき間」が、コートの呼吸を助けます。
今回は、素材別のコートの寿命とメンテナンスについてご紹介しました。まずは、帰宅した際の「10秒のブラッシング」から始めてみてください。その積み重ねが、5年後、10年後のコートの状態につながります。せっかく買ったお気に入りの1着。節約のためにも、ぜひ長く愛用できるようにしてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
