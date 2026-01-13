Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮（２８）が１３日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（２月６日公開）の完成披露舞台あいさつに、Ｗ主演をつとめる浜辺美波（２５）らと登場した。

今作は小説家・長月天音氏の同名シリーズが原作。Ｗ主演の２人は遺族の希望に沿った故人にあう葬儀を提案、執り行う葬祭プランナー役を演じる。舞台あいさつでは、幕が上がると横一列に並んだキャストが現れ、大歓声が巻き起こった。目黒は黒基調のスーツ姿とシックな装いだった。

目黒は今作を「別れや死をテーマにした作品」と改めて紹介。「最後に見せてくれる希望を僕も信じているし、みなさんにちょっとでも伝わったらうれしい。希望の和を広げられたらうれしい」と呼びかけた。

共演の北村匠海（２８）は、「（目黒の）この声がある限りこの映画は優しさに包まれるなと。すごく自分の人生も感じられた。すばらしい声の持ち主」と絶賛。目黒は「（現場で一緒にいたのは）１日だけでしたけど、現場のいかたでこの人は信じられるなと分かる」と笑顔だった。

イベントには森田望智、古川琴音、渡邊圭祐、野波麻帆、西垣匠、久保史緒里、鈴木浩介、永作博美、三木孝浩監督も登壇した。