本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/13
EUR/USD
1.1625（5.10億ユーロ）
1.1700（8.22億ユーロ）
1.1765（10.0億ユーロ）
1.1800（6.11億ユーロ）
1.1850（8.27億ユーロ）
1.1870（10.2億ユーロ）
USD/JPY
157.00（5.36億ドル）
157.50（5.05億ドル）
158.50（6.23億ドル）
GBP/USD
1.3400（5.06億ポンド）
ユーロドルは1.1625と1.1700が近い水準のポイント、ドル円は158.50に中規模ポイント、ポンドドルは1.3400に中規模ポイント
1/13
EUR/USD
1.1625（5.10億ユーロ）
1.1700（8.22億ユーロ）
1.1765（10.0億ユーロ）
1.1800（6.11億ユーロ）
1.1850（8.27億ユーロ）
1.1870（10.2億ユーロ）
USD/JPY
157.00（5.36億ドル）
157.50（5.05億ドル）
158.50（6.23億ドル）
GBP/USD
1.3400（5.06億ポンド）
ユーロドルは1.1625と1.1700が近い水準のポイント、ドル円は158.50に中規模ポイント、ポンドドルは1.3400に中規模ポイント