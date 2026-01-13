¡ÚÀîÅçÍü¡¹²Ö¡Û°¦ÕÈMAX¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×Ã²¤¤Ä¤Ä¥Ü¥±ÅÝ¤¹
Âè8´ü¡Ö¿¶Âµ TEENS supported by ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Å±à°æÇ«¡¹¤µ¤ó¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¤µ¤ó¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¤µ¤ó¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¤µ¤ó¡¢ÌðÌîÅ©¤µ¤ó¡¢ÀîÅçÍü¡¹²Ö¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ½é¤á¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö¿Í»²¡×¡ÊÄ¹ÉÍ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö³«Âó¡×¡Ê¸Å±à°æ¤µ¤ó¡Ë¤Ê¤É¡¢1¿Í1¤Ä¤º¤ÄÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¦ÕÈ¡×¡ÖÂç¶â»ý¤Á¡×¤È¡¢2¤ÄÈ¯É½¤·¤Æ¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Èº£Ç¯¤Ç¹â¹»À¸³è¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£°¦ÕÈ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡¢¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀîÅç¤µ¤ó¡£¡È¿·Ç¯½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤¿¡É¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¡Èº£Ç¯¤â¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë¹â¹»Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¥Ó¥Ã¥·¥ê¤Þ¤È¤á¤Æ¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈËä¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¹â¹»À¸³è¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¡¢Ëþ¤ÁÂ¤ê¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡È¤¢¤È¤Ï¡¢¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢·è¤á¥Ý¡¼¥º¡£
Æ°ÍÉ¤¹¤ëµ¼Ô¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¾Ð¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦1·î¸åÈ¾¡£¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤...¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢°¦ÕÈ¤Ç¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ»¶Ú¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡È¤Ï¤¤¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¡£¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÎ©¤Á¤¿¤¤¡£»Ïµå¼°½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡É¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ëÀîÅç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÎø¥ê¥¢¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¡£¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤â¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÇÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È¡¢ÅÓÃæ¤Ç»ëÄ°¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡È¤ß¤ó¤Ê¡ÊÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¡Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îø¥ê¥¢¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£½Ð¤ëÂ¦¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡È½Ð¤ë¤È¤·¤¿¤é¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡ª...·ÏÅý°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤«¡É¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ü¥±ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
