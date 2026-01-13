こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測したハービッグ・ハロー天体のペア「HH 80/81」。

いて座の方向、約5500光年先にあります。

マゼンタや緑で着色された炎のような輝きが、大きく2つに分かれています。右下にある細長い大きな部分は「HH 80」で、左上にある塊状の小さな部分は「HH 81」の一部です。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測したハービッグ・ハロー天体「HH 80/81」（Credit: NASA, ESA, and B. Reipurth (Planetary Science Institute); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)）】

ハービッグ・ハロー（Herbig-Haro: HH）天体は、若い星のアウトフロー（ガスの流れ）が作り出す天体です。

NASA（アメリカ航空宇宙局）によると、若い星が流出させた電離ガスのジェット（細く絞られたガスの高速な流れ）が以前に流出したガスに衝突し、発生した衝撃波がガスを加熱して原子を励起することで、明るく輝く領域としてハービッグ・ハロー天体が現れると考えられています。

HH 80/81では、太陽の約20倍の質量がある大質量の原始星「IRAS 18162-2048」がエネルギー源となっています。ハッブル宇宙望遠鏡の観測データを分析した研究者は、一部のアウトフローの速度が最大で毎秒約1000km以上にも達することを発見したということです。

冒頭の画像はNASAから2026年1月12日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

