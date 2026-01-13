睡眠に関して知りたいことは、たくさんあります。

街の人に聞いた“睡眠の疑問”を、睡眠学者である筑波大学・柳沢正史教授が解説します。

【みんなの疑問：よく眠れるのはシャワー？湯船？】



50代女性

「シャワー派なんですけど、お風呂に入って眠った方が（睡眠が）深いというのがあったりするのかなと。湯船につかる方がすっと眠れるとか、そういうのも関係あるのかな？」

筑波大学教授 柳沢正史さん：

この2つだと「湯舟」です。就寝の1〜2時間くらい前に、熱くもぬるくもない40℃程度のお湯に、少し長めに10〜15分浸かってください。そうすると深部体温が少し上がるのですが、深部体温が下がっていくときによく眠れるとされています。

【みんなの疑問：夢はどうやって作られているの？】



20代男性

「素朴な子供みたいな疑問なんですけど、なんで夢を見るのかなというのは気になって。眠りが浅い時に見るのが自分は多くて、夢ってどうやって見ているんだろう？」

筑波大学教授 柳沢正史さん：

鮮明なストーリーのある夢や、感情のある夢は「レム睡眠」の間に見るものです。



レム睡眠はすごくちぐはぐな睡眠で、脳の一部が起きたような状態になっていて、そこで夢を見ます。ですが、決して浅い睡眠ではなく、レム睡眠はそれはそれで深い睡眠で、とても大事な睡眠です。



夢を見ること自体は決して悪いことではなく、鮮明な夢を見るということはレム睡眠＝深い睡眠がたっぷりとれているということなので、良いことです。



【みんなの疑問：音を流している中、睡眠は大丈夫？】



20代女性

「ラジオとか人の音を聞いてないと寝つくことができないんですけど、これは睡眠障害ですか」

筑波大学教授 柳沢正史さん：

音がないと眠れないという人はたくさんいます。音楽やラジオを聞いた方がよく眠れるという人は、それらを利用して、睡眠の儀式にしてください。



その代わり、眠ったら自動的に止まるように必ずセットしてください。つけっぱなしはダメです。

「夜中に起きてしまう」「決まった時間に寝られない」解決法は？

出水麻衣キャスター：

夢占いというものもありますが、内面を案じているなどがあるのですか？

筑波大学教授 柳沢正史さん：

「ない」と断言して問題ありません。



ただ、何かを忘れてしまうなどのネガティブな夢は、本当に起こりうる“やばい状況”を予行演習している、それ（ネガティブな夢）によって、ストレス耐性がつくという考え方もあります。

陸上100mハードル 元日本記録保持者 寺田明日香さん：

子どもが生まれてから、ちょっとした事でも気になって夜中に起きてしまいます。



今、子どもは11歳なのですが、子どもがピクッと動いただけでも起きます。小さい頃は具合が悪くなることが多くて、すぐに対応していたのですが、それが今でも続いているのが悩みです。



筑波大学教授 柳沢正史さん：

寝る部屋を、子どもと親で分けた方がいいと思います。お母さんとしては、ちょっとつらいかもしれないですけど、お互いのために。

吉村恵里子キャスター：

仕事の都合で、決まった時間に寝られません。できる工夫はありますか？



筑波大学教授 柳沢正史さん：

夜中の1時にスタジオ入りするなどありますよね。



例えば、人間は昼間に眠ろうとしても深く眠れないので、普通の人よりも24時間のトータルの睡眠時間を長めに取るつもりで、量で質をカバーするしかありません。分割睡眠でもいいので、眠れるときにできるだけ眠るということが大事だと思います。

まずは自分の睡眠を「知る」ところから！

井上貴博キャスター：

まずは「知る」ことが大事だそうですね。

筑波大学教授 柳沢正史さん：

健康の3要素は食・運動・睡眠といわれています。



「食」と「運動」は起きている間の行動なので意識できますが、「睡眠」は意識がないので、自分の睡眠は分かりません。



睡眠を「見える化する」ことがすごく大事なので、リング型や腕時計型のウェアラブルデバイスなどで測定したり、より正確に測れる脳波測定サービスを利用したりして、自分の睡眠を「見える化」してみてください。



＜プロフィール＞

柳沢正史さん

筑波大学教授

睡眠研究の世界的権威

ノーベル賞も期待される



寺田明日香さん

陸上100mハードル 元日本記録保持者

東京五輪で準決勝進出 “ママアスリート”の先駆者