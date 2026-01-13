連休明け１３日の東京株式市場は買い注文が膨らみ、日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比１６０９円２７銭高の５万３５４９円１６銭と４営業日ぶりに最高値を更新した。

５万３０００円台に乗せたのは初めて。高市首相の衆院解散検討が伝わり、与党が議席数を伸ばすことへの期待が買いにつながった。

市場では、高市氏が掲げる経済政策が加速するとの観測が強まり、半導体や自動車関連、銀行など幅広い銘柄に買いが広がった。衆院選後も拡張的な財政政策が続くとの見方から円や債券は売られ、株高・円安・債券安が進む「高市トレード」が再び加速した。

読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は７３５円２４銭高の４万５３８２円１０銭で最高値を更新した。

一方、東京外国為替市場の円相場は１３日午後５時、前週末（午後５時）比１円４５銭円安・ドル高の１ドル＝１５８円９３〜９６銭で大方の取引を終えた。その後の海外市場では一時１ドル＝１５９円台に突入した。

東京債券市場では、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りの終値が前週末比０・０７０％高い２・１６０％に上昇（債券価格は下落）し、約２７年ぶりの高水準となった。