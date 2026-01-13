好きな人には尽くしてしまう女性も多いと思います。ただ、その気持ちを利用して悪巧みをする男性もいるようで……？ 今回は、彼氏に尽くした結果、お金を騙し取られてしまった女性の話をご紹介いたします。

お金を騙し取られた

「元カレには借金があり、私がお金を貸した途端に音信不通になりました。完全に騙されましたね……。でもその当時は元カレのことが大好きで、周りが見えなくなっていたんだと思います。彼氏に泣きながらお金を貸してほしいと言われたとき、『わかった』『返すのはいつになってもいい』『ちゃんと前を向いて生きてくれれば』と伝えたのですが、今思うといいカモですよね。冷静に考えるとよく誰かとコソコソ電話してたから、怪しい素振りはあったのに、なぜ気づけなかったのか……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 信用していた相手に裏切られたら、大きなショックを受けるでしょう。彼女の純粋な気持ちを利用するなんて、最低な人ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。