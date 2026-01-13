峯岸みなみ、夫がしてくれない…普通と違う“愛情表現”に憧れ「溺愛感がうれしい」と共感の声も

齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。1月12日（月）の放送回では、ゲストの峯岸みなみが、夫との生活のなかで抱く“意外な願望”を語る場面があった。

【映像】峯岸みなみ、夫への“意外な不満”を告白!? 「独占欲を出してほしい」

この日はトム・ブラウンと峯岸をゲストに迎え、芸能界で経験したピンチの切り抜け方を語り合う「芸能界もしものピンチ対策会議」を開催。そのなかで、「彼女の服装を厳しく規制する彼氏」に悩む一般女性のエピソードが紹介された。

峯岸は「こんな自分が嫌なんですけど…こういうの好きなんですよ」と意外な本音をポロリ。「独占欲を出してもらえることに憧れてる」と羨ましそうに語り、「（夫には）まったくされないんで、いいなぁって。イチャイチャにしか見えない」と羨望の眼差しを向けた。

すると、齊藤も「『ほかの人に見られるの嫌だな』ぐらいだと、溺愛感がうれしいかも」と、一定の理解を示す。

一方、ヒコロヒーは「理解ができない」と正反対のスタンスを見せた。峯岸から「『ほかの男にエロい目で見られたくない』みたいな気持ちはあんまり理解できない？」と尋ねられると、「見られたほうがええやろ。おまえの女やぞ！」とキッパリ。男前すぎる回答に、峯岸は「かっこいい！」と感銘を受けた。

続いて男性陣に意見を聞くと、トム・ブラウンの布川ひろきは「（彼女のスカート丈は）ひざ下くらいがベスト」「めっちゃ短かったら嫌」と、彼氏側に共感する意見を述べた。

反対にみちおは「着たいもの着ればいい」と寛容で、「（彼女が露出しても）めっちゃいいじゃないですか」とコメント。そう考える理由について「自分に余裕があるのかもしれない」と自信満々に語った。

議論が白熱するなか、ヒコロヒーは「そもそも、街中でそんなにスケベな目で見られることある？」と根本的な疑問を投げかける。スタジオの女性陣は「ない」と否定する一方で、布川は「男はチラ見しちゃいますよ」と主張した。

これにヒコロヒーが「自分がするタイプだから？」と鋭く切り込むと、峯岸は「わかった！ スケベだからだ！」と即座に納得。

「彼女の服装を制限するのは、自分が普段から街ゆく女性をエロい目で見ているから」という身も蓋もない結論が導き出されてしまい、布川は否定も肯定もできず、きまり悪そうに苦笑いしていた。