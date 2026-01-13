プレミアリーグ前半戦ではVARに関する判定ミス13件…英機関の検討結果が判明
プレミアリーグの2025-26シーズン前半戦(第19節まで)では、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)に関わる判定ミスが13件あったようだ。イギリス『BBC』が判定分析機関「キー・マッチ・インシデンツ」(KMI)による検討結果を伝えている。
2022年に設立されたKMIは元選手・コーチ3人、プレミアリーグ代表者1人、プロ審判組織の代表者1人で構成される協議会。毎週のミーティングでプレミアリーグのゴール、PK、レッドカードの判定を分析している。
記事によると13件の判定ミスのうち、VARが介入すべき事例を見落としたケースが11件。VARの介入によって誤った判定が下されたケースが1件、VARが介入したにもかかわらず主審によって誤った判定が下されたケースが1件あった。
昨季同期時点での判定ミスは10件だったため、今季は30%増。23-24シーズンの20件、22-23シーズンの23件からは大幅に減少した。
13件の判定ミスは以下の事例だった。
1.第1節 リバプールvsボーンマス
前半13分、ボーンマスのDFマルコス・セネシが手でボールを阻んだ場面。原判定はノーファウルだったが、ハンドの反則が確認され、決定的な得点機会の阻止としてレッドカードが出されるべきだった。
2.第3節 チェルシーvsフルハム
前半21分、フルハムのMFジョシュ・キングがゴールを決めた場面。起点となったFWロドリゴ・ムニスにチェルシーのDFトレボ・チャロバーへのファウルがあったとして、VARの介入によって得点が取り消されたが、接触時にファウルはなく、本来はゴールが認められるべきだった。VARは誤った介入を行っていた。
3.第3節 ウォルバーハンプトン vs エバートン
後半25分、ウォルバーハンプトンのDFウーゴ・ブエノがエバートンのMFイリマン・エンディアイェとの接触で倒れた場面。原判定はノーファウルだったが、本来はPKが与えられるべきだった。
4.第6節 ブレントフォード vs マンチェスター・U
後半26分、マンチェスター・UのFWブライアン・ムベウモがブレントフォードのDFネイサン・コリンズに倒された場面。ピッチ上ではイエローカードが出されたが、本来は得点機会の阻止により、レッドカードが出されるべきだった。
5.第6節 チェルシー vs ブライトン
後半42分、チェルシーのDFマロ・グストがブライトンのFWヤンクバ・ミンテの頭を蹴った場面。ピッチ上では接触が認定されなかったが、明らかな接触があったため、本来はブライトンにPKが与えられるべきだった。
6.第8節 クリスタル・パレス vs ボーンマス
後半6分、ボーンマスのDFマルコス・セネシがクリスタル・パレスのFWイスマイラ・サールへのファウルで決定的な得点機会の阻止があったとして、VARが介入した場面。ジャレット・ジレット主審はオンフィールド・レビューを行った結果、イエローカードの判定を堅持したが、レッドカードが提示されるべきだった。VARの介入は正しかった。
7.第11節 ブレントフォード vs ニューカッスル
後半15分、ブレントフォードのMFダンゴ・ワッタラがニューカッスルのDFダン・バーンとの接触で倒れた場面。ピッチ上ではワッタラにシミュレーションがあったとして、イエローカードを提示されたが、本来はPK判定が下されるべきだった。
8.第12節 ボーンマス vs ウエスト・ハム
後半21分、ウエスト・ハムのDFマキシミリアン・キルマンがペナルティエリア内でハンドの反則をし、ボーンマスにPKが与えられた場面。キルマンは意図的に腕を動かしてボールを止めており、本来は“三重罰回避”のケースにあたらず、レッドカードが提示されるべきだった。
9.第12節 ニューカッスル vs マンチェスター・C
前半17分、マンチェスター・CのMFフィル・フォーデンがシュートを打った後、ニューカッスルのDFファビアン・シェアと接触した場面。原判定はノーファウルだったが、無謀なチャレンジを行ったとして、本来はマンチェスター・CにPKが与えられるべきだった。
10.第15節 ウォルバーハンプトン vs マンチェスター・U
前半38分、ウォルバーハンプトンのDFエマニュエル・アグバドゥがシュートコースに身体を傾けて、腕でボールをブロックした場面。本来であれば、ハンドでPKが与えられるべきだった。
11.第17節 エバートン vs アーセナル
後半12分、エバートンのFWティエルノ・バリーがアーセナルのDFウィリアン・サリバに蹴られた場面。原判定はノーファウルだったが、エバートンにPKが与えられるべきだった。
12.第19節 チェルシー vs ボーンマス
後半9分、チェルシーDFマロ・グストの腕にボールが当たった場面。原判定はノーファウルで、VARのクレイグ・ポーソン氏の介入もなかったが、ハンドでボーンマスにPKが与えられるべきだった。
13.第19節 ブレントフォード vs トッテナム
後半11分、ブレントフォードのFWイゴール・チアゴがトッテナムDFクリスティアン・ロメロとの接触で倒れた場面。原判定はノーファウルだったが、ロメロにファウルがあり、決定的な得点機会の阻止があったとして退場処分が下されるべきだった。
