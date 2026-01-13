BE:FIRST¤¬ÍÛ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡ØBMSG FES¡Ù¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤Ë¡Ö¥·¥å¥ó¥È¤Î¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬Í¥¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥Þ¥Ê¥È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥àー¥Óー
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡õ°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÏPrime Video¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î26Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃ»È±SHUNTO¡Ê¥·¥å¥ó¥È¡Ë¤¬µÒÀÊ¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
Â³¤¤¤ÆLEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤Î²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¡¢RYUHEI¡Ê¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¡Ë¤¬¥½¥í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎMANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¦»Ñ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊJUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¡¢SOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤¹»Ñ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ñ¤¬¼¡¡¹¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥å¥ó¥È¤Î¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬Í¥¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥Þ¥Ê¥È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£