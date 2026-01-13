震度５強 島根・鳥取地震から１週間 ~災害時の水の備えは~
【スタジオ】
独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。テーマは島根・鳥取で発生した最大震度5強の地震から1週間。その中で注目する「水の備え」です。
【VTR】
島根県東部を震源とする地震。各地で最大震度5強を観測しました。
■宮脇キャスターリポート
「松江市の上空です。校庭にはブルーシートも広げられています。避難のため、この小学校に集まっているとみられます。」
鳥取県・南部町では生活に欠かせない水にも影響が出ました。水道の水が濁り、飲料水として使用できない事態に。防災協定を結ぶ尾道市などによる給水が続きました。
■住民
「茶色っぽく。薄いですけどね。 まだまだ飲めませんわ。」
■住民
「ちょっと濁っていて、洗濯するのも何だかあれで洗濯はしに行きました。」
一週間経った13日、ようやく安全な水が出るようになりましたが、改めて水の重要性が浮き彫りになりました。2018年の西日本豪雨の際は、県内でも15の市や町で断水が発生。1か月にわたり水が使えない場所もありました。
普段からできる備えとは・・・。向かったのは広島市内の生活雑貨店です。
■宮脇キャスターリポート
「いろんな防災グッズが並んでいますが、注目するのは給水用のタンクです。」
こちらは20リットルの水を溜めることができます。いざという時の給水に役立つ上、折りたたんでかさばることなく収納できます。
■ハンズ ミナモア広島店 高木 健一郎 マネージャー
「ペットボトルを何本も用意するのも難しいので、1つでペットボトル5本・10本の量が入るのが安心。」
持ち運びに便利なバッグタイプのものもあります。
■ハンズ ミナモア広島店 高木 健一郎 マネージャー
「災害が起きた時にみんな一斉に購入するので、店頭が品薄になりがち。普段、災害が起きていない時から少しずつ用意するのが安心。」
【スタジオ】
実際にスタジオに用意しました。
こちらは20リットルの水を溜めることができますが、使わない時は、こんなにコンパクトに畳んで収納できます。
MCの2人が持っているのはバッグタイプのものです。
森さんが7リットルサイズ。井上さんが5リットルサイズのものです。
いざという時に水自体は必要ですが、普段は収納しにくいという課題もあります。
そこで、整理収納アドバイザーで防災士の資格を持つ伊藤オリエさんに、おススメの水の備蓄方法について聞きました。
それは「隙間を利用した備蓄」。実際のご自宅の写真です。1階のキッチンは、ゴミ箱の奥のスペース、2階の納戸には段ボールごと備蓄しています。
目安としては、飲み水以外にも料理や手洗いなど1人1日3リットル、それを3日分くらいは用意しておきたいとのこと。
こうして1か所ではなく1階、2階など部屋ごとに分けて置くのには空きスペースを有効活用するだけでなく、もう一つメリットがあります。
それは浸水など発生した場合です。もし1階が浸水した場合には2階の水を利用したりと、緊急時にも対応できる利点があります。
水はどの季節も必要なので、普段からの備えが大事になります。
以上、ミヤワキのシテンでした。
【2026年1月13日放送】