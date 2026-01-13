【スタジオ】

独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。テーマは島根・鳥取で発生した最大震度5強の地震から1週間。その中で注目する「水の備え」です。



【VTR】

島根県東部を震源とする地震。各地で最大震度5強を観測しました。



■宮脇キャスターリポート

「松江市の上空です。校庭にはブルーシートも広げられています。避難のため、この小学校に集まっているとみられます。」





住宅41棟が被害を受けた鳥取県内では民家の石垣が崩れたほか、山から崩れ落ちてきたとみられる大きな岩が道路を塞ぎました。鳥取県・南部町では生活に欠かせない水にも影響が出ました。水道の水が濁り、飲料水として使用できない事態に。防災協定を結ぶ尾道市などによる給水が続きました。■住民「茶色っぽく。薄いですけどね。 まだまだ飲めませんわ。」■住民「ちょっと濁っていて、洗濯するのも何だかあれで洗濯はしに行きました。」一週間経った13日、ようやく安全な水が出るようになりましたが、改めて水の重要性が浮き彫りになりました。2018年の西日本豪雨の際は、県内でも15の市や町で断水が発生。1か月にわたり水が使えない場所もありました。普段からできる備えとは・・・。向かったのは広島市内の生活雑貨店です。■宮脇キャスターリポート「いろんな防災グッズが並んでいますが、注目するのは給水用のタンクです。」こちらは20リットルの水を溜めることができます。いざという時の給水に役立つ上、折りたたんでかさばることなく収納できます。■ハンズ ミナモア広島店 高木 健一郎 マネージャー「ペットボトルを何本も用意するのも難しいので、1つでペットボトル5本・10本の量が入るのが安心。」持ち運びに便利なバッグタイプのものもあります。■ハンズ ミナモア広島店 高木 健一郎 マネージャー「災害が起きた時にみんな一斉に購入するので、店頭が品薄になりがち。普段、災害が起きていない時から少しずつ用意するのが安心。」【スタジオ】実際にスタジオに用意しました。こちらは20リットルの水を溜めることができますが、使わない時は、こんなにコンパクトに畳んで収納できます。MCの2人が持っているのはバッグタイプのものです。森さんが7リットルサイズ。井上さんが5リットルサイズのものです。いざという時に水自体は必要ですが、普段は収納しにくいという課題もあります。そこで、整理収納アドバイザーで防災士の資格を持つ伊藤オリエさんに、おススメの水の備蓄方法について聞きました。それは「隙間を利用した備蓄」。実際のご自宅の写真です。1階のキッチンは、ゴミ箱の奥のスペース、2階の納戸には段ボールごと備蓄しています。目安としては、飲み水以外にも料理や手洗いなど1人1日3リットル、それを3日分くらいは用意しておきたいとのこと。こうして1か所ではなく1階、2階など部屋ごとに分けて置くのには空きスペースを有効活用するだけでなく、もう一つメリットがあります。それは浸水など発生した場合です。もし1階が浸水した場合には2階の水を利用したりと、緊急時にも対応できる利点があります。水はどの季節も必要なので、普段からの備えが大事になります。以上、ミヤワキのシテンでした。【2026年1月13日放送】