1月13日の「踊る！さんま御殿!!」にて「今年厄年の有名人」を放送。お笑い芸人の餅田コシヒカリが2年前に結婚していたことをサプライズ発表し、スタジオ中を驚かせた。

トークテーマ「新年早々心配している事」のなかで、餅田は、「4年半付き合っている彼氏がいるんですが、結婚しました」と初告白。「（結婚は）2年前なんです、実は」と明かし、ぽっちゃり体型のため左手薬指の第二関節で止まってしまっている結婚指輪をうれしそうに披露した。

この報告にさんまはもちろんゲスト全員が仰天。さんまが興味津々にプロポーズについて尋ねると、「レストランチャペルのようなところで、すごく感動しました」と喜びの報告。しかし、その場所が“プロポーズの名所”のような場所だったらしく、「多分、ほかのテーブルも全部プロポーズなんです。なので、食事している間も、何人かが花束を持って泣いて帰ってくるんです」と明かし、笑いを誘った。

さらに、夫について「『動物みたいでかわいい』って言ってくれる」「靴下を履かせてくれる」などのノロケ話も飛び出すが、性格は「髪の毛一本落ちているのも嫌なほどのきれい好き」とのこと。餅田はかつて同番組で、部屋を片付けられない“汚部屋”住人であることを明かしており、自らを「ゴミ屋敷出身」と自称している。それだけに、真逆な性格の夫との新婚生活を心配。「あまりにギャップがすごいので、将来、子どもが親を見て困らないかなという不安はある」と明かすも、さんまは「バランスとれてええんやろ」「潔癖同士よりええらしいぞ」と励ましの言葉を贈っていた。