田代まさし『令和の虎』に出演し鈴木雅之への思いを語る 高校時代に交わした約束を胸に「もう一度隣で歌いたい」
YouTubeチャンネル『令和の虎CHANNEL』に、元タレントでミュージシャンの田代まさしが登場。シャネルズ／ラッツ＆スターでともに活動した歌手・鈴木雅之への熱い思いを語った。
【動画】『令和の虎CHANNEL』田代まさし出演回【前編】
きょう13日に更新された『令和の虎CHANNEL』では、“人生のリベンジ”を目指す田代が登場する“リベンジ版令和の虎”が配信された。田代は2022年の出所後、原点である“ドゥーワップ”に立ち返り、音楽イベント『ドゥーワップ・カーニバル』を主催。「もう一度 鈴木雅之の隣で歌いたい」という願いを胸に続けているこのイベントだが、番組内ではその第3回を4月30日に神奈川・CLUB CITTAで開催することを発表。その協賛金として100万円を希望し、プレゼンに臨んだ。
緊張した面持ちを見せながらも時折ジョークを交え、薬物に関しては「やっていませんよ！」と強く否定。“ドラゴン細井”の愛称で知られる美容外科医・細井龍氏からは特に厳しい指摘もあったが、音楽と鈴木への強い思い、そして「今、自分にできること」を真摯に語った。「もう一度 鈴木雅之の隣で歌いたい」という願いの裏には、高校時代に2人が交わした約束があった。
動画のコメント欄には、田代と“虎”たちとの白熱したやり取りにさまざまな反応が寄せられており、田代も自身のインスタグラムで「名だたる虎たちに僕がメチャクチャやり込められる姿を是非ご覧ください！」「いやあ 老い先短い僕の寿命が3年は縮まりました（汗）」とコメントしている。
