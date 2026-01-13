綾瀬はるかのスタッフが運営する公式Instagramが1月12日に更新され、綾瀬が司会を務めた2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』でのオフショットを10枚公開し、ファンからは歓声があがっている。

投稿では《年末の思い出 素敵な写真が撮れていました! ぜひご覧ください》とつづられ、マネージャーが撮影した『紅白』裏舞台でのオフショットが添えられている。

ノースリーブドレスでメイク中のモノクロ写真や、台本を手にするショット、美しい胸元があらわになったドレス姿や、楽屋内で衣装が並んだ横で部屋着姿で床に腰を下ろし、弁当などの食事をとるショットなど、表舞台からは見えない貴重なショットの数々であふれている。

コメント欄には、ファンから

《きれいですね。撮影ってたいへんですね。はるちゃんの魅力たっぷり》

《胸元を見せても下品にならないのは、上品だからです。美しい》

《衣装の近くでこんな風に食べるなんて舞台裏大変だなぁと思いながらも楽しそうで良かったです》

など歓喜の声があがっている。

綾瀬は『紅白』には2019年以来、6年ぶりの出演となったが、着用していた衣装が大きな注目を集めていた。

芸能記者が言う。

「『紅白』では、司会者の豪華な衣装もおなじみになっており、何度か変更した綾瀬さんの衣装はそのたびに注目を集めました。肩があらわになった真っ赤なワンピースや、ノースリーブの黒いドレスなど、露出度の高い衣装が目立っていた印象です。

とくに、赤いワンピースは胸元がバッサリカットされた大胆なデザインが特徴的で、思わず目を奪われる視聴者もいたようです。綾瀬さんは定期的にジムに通っていることを公言しており、年齢を重ねても変わらないスタイルが女性にとってもあこがれとなっています。『紅白』の大胆な衣装が似合うのも、綾瀬さんだからこそといえるでしょう」

早くも『紅白』から2週間が経つが、綾瀬の大胆ドレスショットや舞台裏のショットは、ファンに番組での鮮烈な印象を思い出させたようだ。