Î©·û¡¦°Â½»½ß´´»öÄ¹¡¡ÁíÁªµó¤á¤°¤êÌîÅÄ»á¤È¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿à¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨ÎÏá¤Ë¸ÀµÚ
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï£±£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡££²£³Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëËÁÆ¬²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©·û¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°Â½»»á¤ÎÌ¾¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡Ö¸øÌÀÅÞ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Èµ¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬°¸¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤ª¤è¤ÓÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀèÊý¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉôÂåÉ½¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¤ØÌÌÃÌ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤È¤â¤Ë¡¢ÁíÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â½»»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇËÁÆ¬²ò»¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£¸å¡¢¤³¤Îà¹â¤¤¥ì¥Ù¥ëá¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½ÃÇ¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤¹ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤òÍø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ç¤¤ì¤ÐÃæÆ»¤Ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤ÎÅÞ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÁ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡£¹ÓÇÈ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ¯¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤½¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£