元ＡＡＡで歌手の伊藤千晃が１３日に自身のＳＮＳを更新。３９歳の誕生日を迎えたことを報告した。

伊藤はインスタグラムで「１０日に誕生日を迎えました」と報告。“Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ Ｃｈｉａｋｉ”とメッセージの入ったデザートプレートを前に、“ままへ”と書かれた封筒と花束を手に笑顔を見せる様子や、長男とハグをする様子など、多数のショットをアップした。「気づけば３０代もラストイヤー ３０代は、私の人生の中でも本当にたくさんの変化があった１０年でした」と３０代を振り返り、「嬉しいことも、苦しいことも全部ひっくるめて、今は肩の力を抜いて、私らしくいられるようになってきた気がします 日常の小さな幸せや、そばにいてくれる人たちへの感謝を忘れずに、また一つ、丁寧に歳を重ねていきたいと思います」と今後の抱負を記した。そして最後に、「たくさんのメッセージ、ありがとう これからも、どうぞよろしくね」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「生まれてきてくれてありがとう！！」「幸せそうなお顔が見れてわたしも幸せ」「息子さん、素敵過ぎます」「これからもずっとだいすきー！」「３０代ラストイヤー素敵な１年でありますように」などの声が寄せられている。