ano¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÎMV¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
ano¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬1·î14Æü19:00¤Ëano¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ºî»ì¤Ï¤¢¤Î¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ÏPaledusk¤ÎDAIDAI¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¥á¥¿¥ë¡¦¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ê²»³ÚÀ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥È¥é¥¤¥¬¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¡£ano¤Î²Î»ì¤¬¾è¤Ã¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢·ã¤·¤¯¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡áano¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÁ´ËÆ¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ano¤Ï¡¢1·î25Æü¤ËÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãFUKUOKA MUSIC FES.2026¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é(2025.9.3³«ºÅ)¤ÎÌÏÍÍ¤È¤½¤ÎDocumentary Film¡¢Interview Movie¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE Blu-ray ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·î¤è¤êÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãano HALL TOUR 2026¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
2026.1.14ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://tf.lnk.to/PicaresqueHero
¢¨2026.1.14 AM0:00¤è¤êÍ¸ú
ºî»ì¡§¤¢¤Î
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§DAIDAI(Paledusk)
¢§¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×Music Video
2026.1.14 19:00¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
http://www.youtube.com/@anoofficialchannel
¡¡
¢£¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù
ÊüÁ÷³«»Ï¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)23»þ¤è¤ê
ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¢¨ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®
¢§STAFF
¸¶ºî¡§ÆâÆ£ÂÙ¹°(¾¯Ç¯²èÊó¼Ò ¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)
´ÆÆÄ¡§º´Æ£²í»Ò¡¡¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥ª¥¥·¥¿¥±¥Ò¥³¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅÄÅç¸÷Æó¡¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â¡¡¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¡ÊÒ³Ê¸ÍÎ¡¡¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«ÀîÃÝ¸÷
CG¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æÌî¸µ±ÑÆó¡¡CG¥ê¡¼¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÔÅÄ¿òÇ·¡¡CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄÃæÅ¯Ïº¡¡CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÆâÎ´°ì¡¡ÀÄÌÚ½Ó²ð¡¡
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸¡¡Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÍý¡¡»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼»³¶×¼Â¡¡ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð¡¡¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥¥µ¡¼¡§Æ£Åç·ÉÇ·¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·¡¡²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé¡¡À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×ano
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×FOMARE
¢§CAST
¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡§¾¾²¬Ä÷¾ç¡¡¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡§¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é¡¡¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥É¡§ºÙÃ«²ÂÀµ¡¡¡¡¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡§°½¿¹Àé²Æ
¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡§Éð¸×¡¡¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥Á¥ç¡¼¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¥ì¥¬¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Þ¡¼¥º¡§Æâ»³¹·µ±¡¡¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Í¥¤¥ë¡§Â¼À¥ Êâ¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡§ÃæÈøÎ´À»¡¡¥¶¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡§TARAKO¡¿¹â»³¤ß¤Ê¤ß
¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡§º´Æ£Î®»Ê
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://trigun-anime.com/
¡¦¸ø¼°X(Twitter)¡§@trigun_anime(https://twitter.com/trigun_anime)
¡¦¸ø¼°TikTok¡§https://tiktok.com/@trigun_anime
¡¡
¢£LIVE Blu-ray¡Ø¡Ö¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤Ü¤í¤·¤ò¤È¤¤¤Æ¡£¡×at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)È¯Çä
¼çÍ×ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_BD
¢¨¸åÆüiTunes¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÈÎÇä¤âÍ½Äê
¡ÚTOY¡ÇS STORE¸ÂÄêÈ×(´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×)¡Û
PPTF-7143¡¡¡ï15,400 (tax in)
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-7143
¢§¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦Blu-ray(1Ëç / Live Movie[Á´20¶Ê¼ýÏ¿]¡ÜDocumentary Film¡ÜInterview Movie)
¡¦¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿½¸
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡ÚBlu-ray(ÄÌ¾ïÈ×)¡Û
TFXQ-78291¡¡¡ï8,800 (tax in)
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_tsujo
¢§¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦Blu-ray(1Ëç / Live Movie[Á´20¶Ê¼ýÏ¿]¡ÜDocumentary Film¡ÜInterview Movie)
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉõÆþ
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨PPTF-7143 / TFXQ-78291¶¦ÄÌ
¡ãano¡Ö¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤Ü¤í¤·¤ò¤È¤¤¤Æ¡£¡×¡äat ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025.09.03
01 ¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£
02 µöº§¤Ã¤¤å¤ó
03 F Wonderful World
04 Bubble Me Face
05 ¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¢¤²¤Ê¤¤
06 °¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£
07 ÎÞ¤¯¤ó¡¢º£Æü¤â¤ª¤Ï¤è¤¦¤Ã
08 SWEETSIDE SUICIDE
09 ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼
10 YOU&°¦Heaven
11 AIDA
12 ¥Ç¥ê¡¼¥È
13 ÉáÊÑ
14 ÇÅÇ¶Ë³Ú²»Æ¬
15 ¹ü¥Ð¥¡ù¤æ¤¦¤°¤ì¥À¥¤¥¢¥ê¡¼
16 ÀäÂÐ¾®°Ëâ¥³¡¼¥Ç
17 ¥í¤ê¥í¤Ã¤¤å¤ó¥í¤Ü♡
18 ÀäÀäÀäÀäÂÐÀ»°è
encore
en1 ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÁ´ÉôÂç¾æÉ×
en2 Past die Future
¡ÜDocumentary Film
¡ÜInterview Movie
¡üBlu-ray¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon¡§¥³¥Ã¥È¥ó¶ÒÃå
¡¦TOY¡ÇS STORE¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É
¡¦¤½¤ÎÂ¾±þ±çÅ¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¡
¢£¥é¥¤¥Ö¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¡ãFUKUOKA MUSIC FES.2026(Ê¡¥Õ¥§¥¹)¡ä
1·î25Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
¡¡
¢£¡ãano HALL TOUR 2026¡ä
3·î07Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¿¸üÌÚ»ÔÊ¸²½²ñ´Û
open16:00 / start17:00
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¿NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë
open16:00 / start17:00
3·î28Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¿Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë(µÜ¾ë¸©Ì±²ñ´Û)
open16:00 / start17:00
4·î04Æü(ÅÚ)¡¡¹áÀî¡¿¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¹â¾¾¡¦Âç¥Û¡¼¥ë
open16:00 / start17:00
4·î19Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¿Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
open16:00 / start17:00
5·î09Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¿¹ÅçJMS ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
open16:00 / start17:00
5·î16Æü(ÅÚ)¡¡¿·³ã ¡¿¿·³ã¥Æ¥ë¥µ
open16:00 / start17:00
5·î22Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¿»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
5·î31Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¿¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå
open16:00 / start17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê 8,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ano-special.com/halltour2026/
¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡§¥È¥¤¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡anoÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤Ü¤í¤·¤ò¤È¤¤¤Æ¡£¡äÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡ano ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ano ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ano ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ano ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡ano ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë