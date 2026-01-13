こういう『きちんと見え』求めてた！！【40・50代】が真似しやすい♡「洗練ボブ」

きちんと感と今っぽさを両立したいなら、「洗練ボブ」で品よくまとめるのがおすすめです。今回は、立体的なシルエットや動きのあるレイヤーカットなどで洗練された印象を演出するボブをピックアップ。トレンドを取り入れながらもきちんと見えする、大人女性にぴったりなヘアスタイルです。40・50代も真似しやすいので、ぜひ参考にしてみてください。

レイヤーで毛先に動きをプラス

控えめなレイヤーカットで上品に仕上げたボブスタイル。さり気ない段差で毛先に動きが生まれ、軽やかな雰囲気に仕上がっています。動きのある内巻きボブは、優しげで女性らしい雰囲気。まとまりやすく、きちんと感を演出したい大人女性にぴったりなヘアスタイルです。

軽やかで若々しいウルフヘア

こちらは、襟足をすっきりさせた上品なウルフヘア。ウルフ特有のしゃれ感を感じさせるシルエットで、軽やかな毛流れが引き立っています。透明感のあるカラーを合わせることで、ぐっと垢抜けた印象に。こなれ感のあるヘアスタイルが若々しい印象に見せてくれそうです。

ふんわりとした立体感のショートボブ

こちらのショートボブは、立体感のあるシルエットがおしゃれ。ペタンコ髪に悩む大人女性にもおすすめです。ヘアスタイリストの@kzs_hairさんは、「年齢関係なく“自分を楽しむ”ためにまずはヘアから」とコメント。大人女性の魅力を引き立てながら、自分らしいおしゃれを楽しめそうです。

まとまりやすく扱いやすい外ハネボブ

こちらは、ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんが、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメントしているヘアスタイル。程よいレイヤーでまとまりやすく仕上げています。肩の位置で自然に外ハネになるボブは、スタイリングが簡単で毎朝の時短になりそう。

