¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Âç¹¾ÎµÀ»Åê¼ê¤¬£±£³Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¼«¼çÎý½¬¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¸µÆ±Î½¤Îµð¿Í¡¦Àô¸ý¤È¡È»ÏÆ°¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²È¤¬¶á½ê¤È¤¤¤¦£²¿Í¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¡¢¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Àô¸ý¤Ï£²£µÇ¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âç¹¾¤Î£±³ØÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¡£ÂÇ¼ÔÌÜÀþ¡¢Åê¼êÌÜÀþ¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â·ù¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤«»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢£·Æü¤Ë¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤¿¡££²£µÇ¯¤Ï£±£³£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ò¡Ö£±£´£°¥¥í¡×¤Ë¾å¤²¤ë¤È¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¡£¡Ö¡ÊÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Íµå¤â¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥ó¥Ý¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È£Ò¡õ£Ä¥é¥Ü¡ÊÁª¼ê¤ÎÆ°ºî¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¾ì½ê¡Ë¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢»ÜÀß¤â¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£µÇ¯£µ·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ê¡²¬£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Âç¹¾¤Ï¡Ö¤¤¤±¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë£±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡£²¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¡£ËèÆü¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¡£