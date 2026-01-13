輪廻が、フラワーカンパニーズ・グレートマエカワをゲストベーシストに迎えてレコーディングしたニューシングル「もっと早く生まれてくれば良かった」を今夜24時に配信リリースすると発表した。

新曲「もっと早く生まれてくれば良かった」は作詞をよしはぐ、作曲はりぃこが担当し、フラワーカンパニーズのグレートマエカワを迎えて制作された。グレートマエカワの男気あるベースプレイに、りぃこの華やかなドラミングと、よしはぐのエモーショナルで圧の強いパワーボーカルが一体となり、熱い塊となった純愛ロックンロールが時空を超えて駆け抜けていくかのような作品になっているという。

◆ ◆ ◆

◾️グレートマエカワ コメント

育って来た環境も時代も違う若い世代の人たちとのセッションは、とてもエキサイティングでした。呼んでくれて、ありがとう、輪廻。次はライヴハウスで会いましょう！

◾️輪廻 コメント

「もっと早く生まれてくれば」と、自分より先を歩む大切な存在への想いを書いた曲に、マエカワさんが最高のベースで魂を吹き込んでくださいました。憧れの大先輩に演奏していただけて、本当に夢のようです！同じ世代に生まれたかった…なんて贅沢は言わず、いつか対バンできるよう全力で突き進みます！

◆ ◆ ◆