郵便集配車をリアルに再現！ヒコセブン「CARNEL 1/43 スズキ エブリイ」

ヒコセブンは、オリジナルブランド「CARNEL」より、ダイキャスト製1/43スケール「スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車」および「スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021」2色の計3アイテムの予約受付を2026年1月13日より開始しました。

直営店「モデルギャラリーHIKO7」および全国の模型店にて取り扱われます。

ヒコセブン「CARNEL 1/43 スズキ エブリイ (DA17V) シリーズ」

予約開始日：2026年1月13日

発売予定：2026年2月〜3月

価格：各8,800円(税込)

サイズ：1/43スケール (全長約8cm)

素材：ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

こだわりのミニチュアカーを展開するブランド「CARNEL」から、街中で親しまれている軽バン「スズキ エブリイ」が登場します。

実車の3Dスキャンデータをもとに、1/43スケールで可能な限りリアルに再現。

すべて一度限りの限定生産モデルとなります。

スズキ エブリイ (DA17V) 2015 郵便集配車

限定数：500台

郵便局の集配業務で活躍する赤いボディのエブリイをモデル化。

市販車には設定のない専用のボディカラーが忠実に再現されています。

内装も実車の仕様に基づき、リアシートを撤廃して荷室スペースを確保。

運転席の後ろには、荷崩れ防止用の格子が設置されている点など、細部までこだわりが詰め込まれています。

スズキ エブリイ PA (DA17V) 2021 White / Silky Silver Metallic

限定数：各300台

商用利用されることが多いグレード「PA」をモデル化。

荷物の配送や資材運搬、職人の相棒として様々なシーンで運用されている「働く車」の姿を再現しています。

カラーバリエーションは、定番の「White」と「Silky Silver Metallic」の2色を展開。

無骨ながらも機能美を感じさせる商用バンの魅力が凝縮されています。

CARNELブランドについて

「こだわりのミニチュアカー」をコンセプトに、これまでモデル化されてこなかった車種を中心に展開する「CARNEL」。

面白い、珍しい、カッコイイと感じさせるラインナップを提案し続けています。

完全限定生産のため、コレクターにとって見逃せないアイテムとなります。

日常の風景に溶け込む名脇役たちを卓上で楽しめる機会。

ヒコセブン「CARNEL 1/43 スズキ エブリイ」シリーズの紹介でした。

