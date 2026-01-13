経験者の早期戦力化へ！ニッカネ「アルムナイ制度」

ニッカネが、退職者を対象とした「アルムナイ制度」を正式に導入します。

これまで個別に行われていた再雇用（出戻り）を制度化することで再就業のハードルを下げ、地域における人材循環を促進。

経験者の早期戦力化によるサービス品質の向上と、地域に根ざした雇用機会の拡大を目指します。

株ニッカネ「アルムナイ制度」

開始時期：令和8年1月1日より

対象者：ニッカネで働いた経験をお持ちの方、もう一度この業界で頑張っていただける方

選考方法：当社規定により（※積極採用中）

ニッカネは長年にわたり、高齢者施設や病院、学校給食、外食産業などへ業務用食品を供給してきました。

安定した供給ときめ細かな対応が求められる現場において、人材不足や定着は業界全体の課題です。

近年、退職後も会社や業界への愛着を持ち続ける元社員が多く、再入社による教育負担軽減や即戦力化のメリットが明確化。

そこで、個別対応に留めず制度として整備し、より多くの方が気兼ねなく戻れる環境を整える運びとなりました。

制度導入の狙いとメリット

1. 早期戦力化とサービス品質向上

業務や取引先の特性を熟知した経験者が復帰することで、教育時間や引継ぎコストを大幅に削減。

経験に基づく的確な対応により、利用者の安全・安心が求められる福祉・医療現場への貢献度を高めます。

2. 心理的な受け入れ体制の構築

再雇用を「求人」ではなく「おかえり」として受け入れる温かい企業風土を明示。

退職理由やスキルに応じたフォローを行い、安心して定着できるよう支援します。

かつての仲間との再会は、既存社員のモチベーション向上や知見の継承にも寄与します。

実際に復帰した社員の声

ルート配送ドライバー（30代 男性）は、以下のように語ります。

ニッカネを離れ転職した先が、人との関わりが少ない会社でした。

私は人と関わることが好きなので、お客さんや従業員とのコミュニケーションが多いニッカネの仕事が、自分には合っていたのだと感じました。

そんなときに、ニッカネに勤めていたころの同僚から「戻ってきなよ」と声を掛けてもらい、再入社しました。

皆から歓迎してもらえて、ニッカネの人の温かさを実感しました。

今では、戻ってきて良かったなと心から思っています。

株式会社ニッカネについて

1975年創業、1万アイテムを超える業務用食品を取り扱う専門商社。

東日本全域に15拠点を展開し、売上378億円、従業員820名規模で地域の食インフラを支えています。

「仲良く楽しく」をモットーに、社員が互いに協力し合う職場環境を整備。

健康経営を軸とした働き方改革も推進しています。

退職者に向けて「いつでも、おかえり」と門戸を開く新たな取り組み。

株式会社ニッカネ「アルムナイ制度」の紹介でした。

