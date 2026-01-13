深みのある赤で上品さと個性を！ZEISS調光レンズ「PhotoFusion X」新色バーガンディ
カールツァイスビジョンジャパン株式会社が、調光レンズ「ZEISS PhotoFusion X（ツァイス フォトフュージョン エックス）」に新色「Burgundy（バーガンディ）」を追加し、販売を開始します。
2026年1月13日(火)よりZEISS VISION CENTERおよびZEISS VISION EXPERTにて先行発売され、2月2日(月)より全国での一般販売がスタート。
深みのある赤みが特徴の新色は、上品さと個性を兼ね備えた印象を演出し、幅広いスタイルに調和します。
ZEISS調光レンズ「ZEISS PhotoFusion X」新色Burgundy
先行発売日：2026年1月13日(火) ※ZEISS VISION CENTER、ZEISS VISION EXPERTにて
一般発売日：2026年2月2日(月)
展開カラー：全7色（新色バーガンディ含む）
「ZEISS PhotoFusion X」は、屋内外の環境に応じてスムーズに色が変化する調光レンズ。
屋内ではクリアな視界を保ちつつ、屋外ではしっかりと発色し、サングラスレベルの濃さへと変化します。
紫外線やブルーライトからの保護性能も備えており、日常のあらゆるシーンで目を守りながら快適な視界を提供します。
今回登場した「Burgundy（バーガンディ）」は、これまでのラインナップにはなかった暖色系のカラー。
透明からローズ、そして深みのあるバーガンディへと変化するカラー表現が最大の特徴です。
新色「Burgundy」の特徴とスタイル
屋内では透明で目元を明るく見せ、屋外に出ると紫外線に反応してローズから深いバーガンディへと変化。
ファッションのアクセントとしても機能し、上品で落ち着いた大人の雰囲気を醸し出します。
視覚的な快適さだけでなく、スタイル表現の幅を広げる一本です。
豊富なカラーバリエーションと対応屈折率
今回の追加により、ZEISS PhotoFusion Xは以下の全7色展開となりました。
・Grey（グレー）
・Extra Grey（エクストラグレー）
・Brown（ブラウン）
・Pioneer（パイオニア）
・Blue（ブルー）
・Black（ブラック）
・Burgundy（バーガンディ／新色）
屈折率は1.60、1.67、1.74に対応しています。
※ただし、屈折率1.74はPioneer、Blue、Burgundyを除くカラーのみの対応となります。
機能性とデザイン性を高次元で融合させた、新しい調光レンズの選択肢。
ZEISS調光レンズ「ZEISS PhotoFusion X」新色バーガンディの紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 深みのある赤で上品さと個性を！ZEISS調光レンズ「PhotoFusion X」新色バーガンディ appeared first on Dtimes.