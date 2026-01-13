深みのある赤で上品さと個性を！ZEISS調光レンズ「PhotoFusion X」新色バーガンディ

カールツァイスビジョンジャパン株式会社が、調光レンズ「ZEISS PhotoFusion X（ツァイス フォトフュージョン エックス）」に新色「Burgundy（バーガンディ）」を追加し、販売を開始します。

2026年1月13日(火)よりZEISS VISION CENTERおよびZEISS VISION EXPERTにて先行発売され、2月2日(月)より全国での一般販売がスタート。

深みのある赤みが特徴の新色は、上品さと個性を兼ね備えた印象を演出し、幅広いスタイルに調和します。

ZEISS調光レンズ「ZEISS PhotoFusion X」新色Burgundy

先行発売日：2026年1月13日(火) ※ZEISS VISION CENTER、ZEISS VISION EXPERTにて

一般発売日：2026年2月2日(月)

展開カラー：全7色（新色バーガンディ含む）

「ZEISS PhotoFusion X」は、屋内外の環境に応じてスムーズに色が変化する調光レンズ。

屋内ではクリアな視界を保ちつつ、屋外ではしっかりと発色し、サングラスレベルの濃さへと変化します。

紫外線やブルーライトからの保護性能も備えており、日常のあらゆるシーンで目を守りながら快適な視界を提供します。

今回登場した「Burgundy（バーガンディ）」は、これまでのラインナップにはなかった暖色系のカラー。

透明からローズ、そして深みのあるバーガンディへと変化するカラー表現が最大の特徴です。

新色「Burgundy」の特徴とスタイル

屋内では透明で目元を明るく見せ、屋外に出ると紫外線に反応してローズから深いバーガンディへと変化。

ファッションのアクセントとしても機能し、上品で落ち着いた大人の雰囲気を醸し出します。

視覚的な快適さだけでなく、スタイル表現の幅を広げる一本です。

豊富なカラーバリエーションと対応屈折率

今回の追加により、ZEISS PhotoFusion Xは以下の全7色展開となりました。

・Grey（グレー）

・Extra Grey（エクストラグレー）

・Brown（ブラウン）

・Pioneer（パイオニア）

・Blue（ブルー）

・Black（ブラック）

・Burgundy（バーガンディ／新色）

屈折率は1.60、1.67、1.74に対応しています。

※ただし、屈折率1.74はPioneer、Blue、Burgundyを除くカラーのみの対応となります。

機能性とデザイン性を高次元で融合させた、新しい調光レンズの選択肢。

ZEISS調光レンズ「ZEISS PhotoFusion X」新色バーガンディの紹介でした。

