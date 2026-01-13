システム運用のリスク管理ソリューションを提供するエンカレッジ・テクノロジ株式会社が、プライベートカンファレンス「SmartIT Forum 2026」を開催します。

セキュリティとシステム運用効率化をテーマに、最新の技術動向や実践的なアプローチを紹介。

トヨタ・コニック・プロ株式会社による事例講演が決定したほか、協賛スポンサーによる展示概要も公開されました。

エンカレッジ・テクノロジ「SmartIT Forum 2026」

開催日時：2026年2月19日(木) 13:00〜17:40 (受付開始 12:00)

会場：JPタワーホール＆カンファレンス (東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE 4階)

主催：エンカレッジ・テクノロジ株式会社

参加費：無料 (事前登録制)

「SmartIT Forum」は、システム運用管理やセキュリティ対策の課題解決を支援することを目的としたカンファレンスです。

今回は「セキュリティとシステム運用効率化の最適解」をテーマに掲げ、DX推進に伴う新たなリスクへの対応策や、運用業務の生産性向上を実現するための具体的なソリューションが提示されます。

基調講演：トヨタ・コニック・プロ株式会社

基調講演には、トヨタ自動車グループのマーケティング会社であるトヨタ・コニック・プロ株式会社が登壇。

「物理限界を超える高セキュア空間の仮想化」と題し、DX推進におけるセキュリティ課題への革新的なアプローチについて語られます。

物理的な制約を超えてセキュリティを確保する最先端の技術や発想に触れられる貴重な機会です。

展示エリア：最新ソリューションの実機デモ

会場内の展示エリアでは、エンカレッジ・テクノロジおよび協賛スポンサー各社による最新ソリューションが展示されます。

エンカレッジ・テクノロジのブースでは、主力製品であるシステム証跡監査ツール「ESS REC 6」や、次世代型特権ID管理ツール「ESS AdminONE」の実機デモを実施。

実際の操作感や機能を体験しながら、自社の課題解決に向けた具体的な相談が可能です。

【主な展示内容】

・システム証跡監査ツール「ESS REC 6」

・特権ID管理ツール「ESS AdminONE」

・協賛スポンサーによるセキュリティ・運用管理ソリューション

専門家による講演と最新ソリューションの展示を通じて、セキュリティ強化と運用効率化の両立を目指す企業に有益な情報を提供。

エンカレッジ・テクノロジ「SmartIT Forum 2026」の紹介でした。

