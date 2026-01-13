1月12日までに、辻希美がブログを更新した。

【写真】三男とかるたを楽しむほっこりSHOTも公開

辻は、12日に更新したブログにて、「今日は成人式ですね」「成人を迎えた皆さんおめでとうございます」と切り出すと、「希空は18歳になりましたが 成人式までは後2年あります」と自身の長女について補足した。

続けて、「ちなみに私の成人式は希空を出産した後 だったからやってなくて写真もありません」「写真だけでも撮れば良かったとちょっと後悔」と、20歳で長女を出産した当時を振り返りつつ、「だから皆さん今日は最高におめかしして 人生一度きりの成人式 素敵な1日をお過ごし下さい」とメッセージを添えた。

さらに、「家の屋上から見えた富士山」「改めておめでとうございます」「夢目瞑っちゃった」とも綴ると、自宅の屋上から撮影したという富士山の写真や、青空をバックに次女を抱っこした自撮りショットを公開した。

そんな辻は、11日にもブログを更新しており、この投稿では、「かるたやったんだけど めっちゃ楽しかったね」と、三男とかるたで遊んでいる写真も掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。現在は、18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男・昨年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより