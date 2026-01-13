声が魅力的だと思う「20代男性俳優」ランキング！ 「横浜流星」を9票差で抑えた1位は？
何気ないセリフでも、声の響き次第で印象は大きく変わるもの。一度聴いたら忘れられないような魅力的な声が視聴者の心を惹きつけます。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「声が魅力的だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の横浜流星さんです。低めの落ち着いたトーンが特徴の横浜さん。声が特に評価されたのは、吉高由里子さんとダブル主演を務めた映画『きみの瞳が問いかけてる』（2020年公開）で、罪を犯したキックボクサーを演じたときのこと。ぶっきらぼうな中に優しさを見せた、温かみのある声の演技で新境地を開きました。
また、2025年に主演を務めたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、役作りのストイックさが絶賛されています。
回答者からは「20代の俳優としては珍しく、非常に低音で安定したトーンを持っています」（60代男性／香川県）、「ドラマの声がスッと入ってきて綺麗な声をしてるから」（30代女性／東京都）、「声を聞くとキュンとする」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、Snow Manの目黒蓮さんです。2025年12月14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）では、第1話からナレーションも担当。いつもより低めの落ち着いたトーンで物語に花を添えました。
11月18日にはファンクラブサイトの配信で、俳優業に専念するためにグループ活動を一時休止することを発表。Disney+で独占配信をするドラマ『SHOGUN 将軍2』に出演予定です。
回答コメントでは「透き通ったいい声」（30代女性／大阪府）、「低音で魅力的な声で、唯一無二感があるから」（20代女性／岡山県）、「歌声も地声も素敵だと思う」（30代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「声が魅力的だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：横浜流星／55票
2位にランクインしたのは、俳優の横浜流星さんです。低めの落ち着いたトーンが特徴の横浜さん。声が特に評価されたのは、吉高由里子さんとダブル主演を務めた映画『きみの瞳が問いかけてる』（2020年公開）で、罪を犯したキックボクサーを演じたときのこと。ぶっきらぼうな中に優しさを見せた、温かみのある声の演技で新境地を開きました。
回答者からは「20代の俳優としては珍しく、非常に低音で安定したトーンを持っています」（60代男性／香川県）、「ドラマの声がスッと入ってきて綺麗な声をしてるから」（30代女性／東京都）、「声を聞くとキュンとする」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位：目黒蓮（Snow Man）／64票
1位にランクインしたのは、Snow Manの目黒蓮さんです。2025年12月14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）では、第1話からナレーションも担当。いつもより低めの落ち着いたトーンで物語に花を添えました。
11月18日にはファンクラブサイトの配信で、俳優業に専念するためにグループ活動を一時休止することを発表。Disney+で独占配信をするドラマ『SHOGUN 将軍2』に出演予定です。
回答コメントでは「透き通ったいい声」（30代女性／大阪府）、「低音で魅力的な声で、唯一無二感があるから」（20代女性／岡山県）、「歌声も地声も素敵だと思う」（30代女性／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)