「富豪生活楽しみ」資産30億円ニート、Instagram開設！ “予算1000万円”豪華過ぎる旅行ショット公開
「資産30億円ニート」として知られるマサニーさんは1月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。Instagramアカウントを開設したことを報告し、注目を集めています
【投稿】マサニーさん、Instagramを開設
この投稿にコメント欄では、「富豪生活楽しみにしてます」「日常生活、普通に見てみたい」「マサニーって知らなかったらあやしい情報商材屋かドバイに本社あるポンジスキームの経営者みたいなインスタだった」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
【投稿】マサニーさん、Instagramを開設
「インスタも始めました！」マサニーさんは「一昨日からインスタも始めました！Ｘであげない普段のリアル生活をほぼ毎日ストーリーであげてます！インスタも是非フォローしてね！」とつづり、リンクを共有しました。10日からInstagramのアカウントを開設していたようです。
豪華な生活をポストInstagramでは、豪華な旅行の様子などを投稿しているマサニーさん。10日には、「旅費予算1000万円」という南極旅行中のショットを公開しています。また、13日には静岡県・熱海のリゾートホテルでのショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)