治安がいいと思う「鹿児島県の自治体」ランキング！ 2位「姶良市」を抑えた1位は？【2025年調査】
公共施設や公園がいつもきれいに整えられている光景は、外から見れば「しっかり守られている安心感」につながります。治安面でのポジティブなうわさがある、イメージのいい街にスポットを当てました。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「鹿児島県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「交通の便が良い新興ベッドタウンとして発展しており、PTAや自治会による夜間パトロールが徹底しているから」（60代男性／埼玉県）、「鹿児島市のベッドタウンとして発展していますが、住宅街が多く落ち着いた雰囲気があります。子育て世帯が多く、防犯意識が高い地域だと感じます。大きな犯罪の話をあまり聞かない点も理由です」（60代男性／福岡県）、「『住み続けたい街ランキング』1位を獲得していて、治安もいいと思います」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「訪れたことがあって、人は多かったけど一人一人はすごく親切だった。町も商店街も綺麗でした。パトロールもしっかりしていた」（20代女性／福岡県）、「文化および歴史がありエリアで地域の安全対策がしっかりしているため」（60代男性／神奈川県）、「街灯、交通量が多いため犯罪がおこりにくいイメージがある」（30代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「鹿児島県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：姶良市／25票2位にランクインしたのは、鹿児島市のベッドタウンとして近年目覚ましい発展を遂げている「姶良市」です。人口流入に伴い、犯罪件数は県内のほかの自治体に比べ少なくありませんが、地域コミュニティーによる登下校時の見守り活動や地域パトロールが非常に活発に行われているのが特徴です。新旧の住民が防犯意識を高く持ち協力し合っている点が、数字以上に「安心して暮らせる」という体感治安の良さを生み出しており、県内の「街の住みここちランキング」で1位を獲得するほどの圧倒的な支持に繋がっています。
回答者からは「交通の便が良い新興ベッドタウンとして発展しており、PTAや自治会による夜間パトロールが徹底しているから」（60代男性／埼玉県）、「鹿児島市のベッドタウンとして発展していますが、住宅街が多く落ち着いた雰囲気があります。子育て世帯が多く、防犯意識が高い地域だと感じます。大きな犯罪の話をあまり聞かない点も理由です」（60代男性／福岡県）、「『住み続けたい街ランキング』1位を獲得していて、治安もいいと思います」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：鹿児島市／71票1位に輝いたのは、県庁所在地である「鹿児島市」でした。繁華街やオフィス街に多くの人が集まるため、犯罪件数や遭遇率は県内でも高い水準に。しかし、その分、街灯の整備や警察によるパトロール体制が手厚く、夜間でも主要エリアが明るいことが住民の大きな安心感に繋がっています。また、特有の穏やかでオープンな気風が街全体に漂っていることが、多くの回答者からの厚い信頼と支持を集めた理由といえます。
回答者からは「訪れたことがあって、人は多かったけど一人一人はすごく親切だった。町も商店街も綺麗でした。パトロールもしっかりしていた」（20代女性／福岡県）、「文化および歴史がありエリアで地域の安全対策がしっかりしているため」（60代男性／神奈川県）、「街灯、交通量が多いため犯罪がおこりにくいイメージがある」（30代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)