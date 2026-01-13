「色んな加藤さんいますねw」加藤夏希、AI動画に反響「チキンがデカい」「料理姿のなっちゃんも可愛すぎる」
俳優の加藤夏希さんは1月12日、自身のInstagramを更新。AI動画を公開しました。
【動画】チキンを取り分ける“AIナッキー”
「憧れの料理風景です」加藤さんは「成人の日おめでとう御座います！私じゃない私が焼いたチキンを取り分けてお祝い」とつづり、3本の動画を投稿。AI生成された自身が、チキンを切っている様子です。1本目は黒い服を着て髪を結び、眼鏡を掛けた姿。2本目ではコックコートを着用しています。3本目ではノースリーブの黒い服に、白いエプロンを着けています。
コメントでは「おしゃれなキッチンと憧れの料理風景です」「料理姿のなっちゃんも可愛すぎる」「チキンがデカい」「おっきいチキンめっちゃ美味しそう」「AIナッキーって事かな?!」「色んな加藤さんいますねw」と、絶賛の声などが寄せられました。
「映える写真作って！ってお願いしたら」9日にも「映える写真作って！ってお願いしたら、頭だけ去年のものつけて可愛い着物姿になった」とつづり、AI生成した自身の姿を投稿していた加藤さん。着物が似合っていてかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
