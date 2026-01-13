¥¼¥Ö¥é¡¢È¯Çä50¼þÇ¯¤ÎÌýÀ¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¡×¤È48¼þÇ¯¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¡¼¶ËºÙ¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤ÆÈ¯Çä
¥¼¥Ö¥é¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÌýÀ¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¡×¤È48¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¡¼¶ËºÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖHi¡ª Mckee¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ø¤È°ì¿·¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¼«Á³¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Þ¥Ã¥¡¼¶ËºÙ¡×¤Î1ËÜÆþ¡¦3ËÜÆþ¡¦5ËÜÆþ¤ò1·î¤«¤é½ç¼¡½Ð²Ù¤¹¤ë¤Û¤«¡¢8¿§¥»¥Ã¥È¡¦12¿§¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±Ç¯4·î¤«¤é½Ð²Ù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖHi¡ª Mckee¡×¤Ï¡¢ÆÃÄ¹Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ªÁÏ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò1ËÜÆþ¡¦3ËÜÆþ¡¦5ËÜÆþ¤È8¿§¥»¥Ã¥È¡¦12¿§¥»¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£
50Ç¯Á°¤Î1976Ç¯¤Ë¡¢Åö»þ½¾Íè¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÊØÍø¤µ¤òÄÉµæ¤·¤Æ¡¢°ìËÜ¤ÇÂÀ»ú¤ÈºÙ»ú¤ÎÎ¾Êý¤¬½ñ¤±¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ºÈÎÇä¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñÅ¹¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¡¢º£¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ë1ËÜ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô10²¯ËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤êÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥¡¼¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï14¼ïÎà¤Î¥·¥ê¡¼¥º¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHi¡ª Mckee¡×¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¥Ý¥ó¤Ã¤È²ò¤Êü¤Ä¡¢¥¥å¥¥å¥Ã¤È³Ú¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ëHi¡ª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖHi¡ª Mckee¡×¤Ï¡¢¡ÖHi¡ª Mckee¡×¤¬½»¤à¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ì¡¢¡È¥à¡¼¥É¥Þ¡¼¥«¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìºòÇ¯6·î¤Ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤¬¡ÖHi¡ª Mckee¡×¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¼¥Ö¥é½é¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ»Ô¾ì³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥Ï¥¤¥Þ¥Ã¥¡¼¡§165±ß
¥Þ¥Ã¥¡¼¶ËºÙ¡§132±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î¤«¤é½ç¼¡
