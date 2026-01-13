ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」「『あなた』のうれしい」の一環として、同社の“おむすびアンバサダー”である大谷翔平選手が“最強おむすび打線”の8番に選んだ「鮭」と、大谷選手の出身地・岩手県でとれた「わかめ」を合わせ、ごはんに混ぜ込んだ「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」を、大谷選手パッケージで、1月13日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

また、今年も、こどもたちのための社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」第2弾を実施する。

大谷選手とのコラボ商品として、「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」を発売する。“最強おむすび打線”で大谷選手が8番に選んだ、幅広い世代に人気の「鮭」に、大谷選手の出身地である岩手県産の香り高いわかめを合わせた一品で“定番の旨みで打線を支える存在”というイメージを参考に、素材の旨みをしっかり感じられる、シンプルながら毎日食べたくなる味わいに仕上げた。大谷選手ならではの組み合わせのおむすびを、ぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］320円（税込）

［発売日］1月13日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp